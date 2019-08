Hans-Martin Stier singt und erzählt See-Geschichten

Sein Gesicht ist ebenso einprägsam wie seine Stimme: Hans-Martin Stier gehört zu den charismatischsten deutschen Charakterdarstellern. Mit seinem aktuellen Programm „60 000 Seemeilen Geschichten und Musik“ gastiert er am Freitag, 27. September, im Westersteder Güterschuppen, Am Bahnhof 1. Der Schauspieler nimmt seine Zuhörer mit auf eine spannende Reise in seine eigene Vergangenheit. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 25, ermäßigt 21 Euro. Karten gibt es bei der Touristik Westerstede, Buchhandlung Lesezeichen und hier: www.bahnhofsverein.de. BILD: