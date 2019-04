Zur Person

Der Spiegel-Journalist Hasnain Kazim wurde 1974 in Oldenburg geboren. Seine Eltern sind indisch-pakistanischer Einwanderer. Aufgewachsen ist Kazim in Norddeutschland im Alten Land. Studiert hat der 44-Jährige Politikwissenschaft in Hamburg.

Erste journalistische Erfahrungen sammelte Kazim als Student unter anderem beim „Stader Tageblatt“ und bei der Deutschen Presse-Agentur dpa im Südasienbüro in Neu-Delhi, Indien. Seit 2004 schreibt er für Spiegel Online und den Spiegel, seit 2009 als Auslandskorrespondent mit Stationen in Islamabad und Istanbul. Derzeit arbeitet er in Wien.

Er ist Verfasser mehrerer Bücher. Sein neustes Werk (2018) heißt „Post von Karlheinz: Wütende Mails von richtigen Deutschen – und was ich ihnen antworte“. Hieraus liest der Autor am Montag, 8. April, ab 20 Uhr im oberen Rathausfoyer in Edewecht. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind erhältlich bei den Vorverkaufsstellen in der Buchhandlung Haase, in der Bücherkiste in Friedrichsfehn sowie im Rathaus. Informationen gibt es im Kulturbüro unter Telefon 04405/916 180.