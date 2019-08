Hollen /Aschhausen So langsam wird es wieder ernst für die Theatergruppe der Landjugend Aschhausen. Nachdem die Gruppe Besetzungsschwierigkeiten hatte und sogar ihr Stück austauschen musste, wird seit einigen Wochen fleißig geprobt. „Dat sündige Dörp“ heißt das plattdeutsche Theaterstück, das die Laienschauspieler ab Ende Oktober auf die Bühne im Hollner Krug in Hollen bringen. Die Regie hat Hella Gerdes übernommen und auch gleich einiges abgeändert: „Ich musste das Stück etwas an das Ammerländer Platt anpassen.“ So wurde beispielsweise aus „proken“ „schnacken“ und „neddegraod“ wurde durch „just“ ersetzt.

Infos zu den Aufführungen Premiere feiert das Stück am Montag, 28. Oktober, um 20 Uhr im Hollner Krug, Garnholter Straße 3. Ab Montag, 19. August, können Karten bei Familie Meinen bestellt werden (Telefon 0 44 03/82 27 oder lj-theater@gmx.de). Weitere Termine: 29. Oktober, 20 Uhr; 30. Oktober, 20 Uhr; 31. Oktober, 11 Uhr, nur buchbar mit Frühstück (9.30 Uhr); 1. November, 20 Uhr; 2. November, 15 und 20 Uhr; 3. November, 15 und 20 Uhr; 5., 6., 7., 8. und 9. November, jeweils 20 Uhr.

Doch worum geht es eigentlich? „Eigentlich geht es um ein tratschendes Dorf. Das könnte auch eine überspitzte Situation aus dem wahren Leben sein“, erklärt Laienschauspielerin Romana Otholt. „Dat sündige Dörp“ handelt von der Großgemeinde Hollendörp, das kurz vor einer Bürgermeisterwahl steht. Und der derzeitige Bürgermeister Erich Harmsen fürchtet, dass er die Stimmenmehrheit an seinen ehemaligen Freund und Bürgermeisterkandidat Gerd Janssen verlieren könnte. Angefacht wird der Unmut beider Rivalen auch noch durch die Liebschaft und bevorstehende Hochzeit beider Kinder. Von Tag zu Tag gibt es mehr Zündstoff: Es kursieren unangenehme Fotos im Dorf, und eine uneheliche Tochter taucht auf. Kein Wunder also, dass die Dorfbewohner nicht so recht wissen, wem sie vertrauen und ihre Stimme bei der Wahl zum neuen Bürgermeister geben sollen. So viel verrät die Theatergruppe aus Aschhausen schon: Nicht für alle Dorfbewohner gibt es ein glückliches Ende. Auf den ein oder anderen warten sogar noch unangenehme Überraschungen.

An allen Spieltagen bieten Daniela und Holger Janssen im Hollner Krug je nach Vorstellung Abendbuffet, Kaffeetafel oder Frühstück an. Anmeldungen dafür werden unter Telefon 0 44 58/833 entgegengenommen.