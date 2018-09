Ihausen Der Countdown läuft, die Ihauser bereiten ihr Erntefest vor und haben dem feierlustigen Volk einiges zu bieten. Los geht’s am Freitag, 21. September, mit der Volkskaraoke, einem Rudelsingen im Zelt mit den Gospelsouls Ihausen und der Breaking News Band. Ob Hits von Abba, Udo Jürgens, Andrea Berg oder den Ärzten – gemeinsam werden zahlreiche Lieder angestimmt, die für beste Stimmung sorgen. Wer nicht textsicher ist, muss sich nicht scheuen dabei zu sein, denn jede Strophe wird auf eine große Leinwand projiziert. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für fünf, an der Abendkasse für sieben Euro. Die Tickets sind bei der Touristik Westerstede, bei J&K in Augustfehn, beim Ortsbürgerverein Ihausen, bei Marlis Eilers unter Telefon 0 44 88/7 96 42 und als Mailbestellung, post@gospel-souls-ihausen.de, erhältlich.

Am Samstag, 23. September, wird dann unter freiem Himmel gefeiert, zumindest mittags. Grund: Es gibt wieder einen großen Ernteumzug. Um 13 Uhr versammeln sich die teilnehmenden Wagen in Hollriede am Südring. Unter musikalischer Begleitung durch die Drum & Marching Band Augustfehn geht es ab 14 Uhr von dort aus bis zum Ortseingang Augustfehn II, zurück zur Kreuzung bei der Kirche, dann Richtung Ihorst, es folgt eine Wende beim Friedhof und dann der Gang zum Festplatz beim Dörpshus. Die Zeltfete mit DJ Günni schließt sich an, darüber hinaus sorgt die Marching-Band weiter für Unterhaltung. Auf dem Festplatz stehen Kaffee und Tee, ein Tortenbuffet, Bratwurst, Pommes, Pulled Pork im Brötchen und Fischbrötchen zum Verkauf.