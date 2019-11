Ihausen Die Aktion „Lebendiger Adventskalender“ in Ihausen etablieren? Kein leichtes Unterfangen, doch Anja Weerts möchte es probieren und konnte 14 Termine in der Adventszeit festzurren.

Hinter dem Titel „Lebendiger Adventskalender“ verbirgt sich ein geselliges Beisammensein vor einer weihnachtlich geschmückten Tür, einem adventlich gestalteten Fenster, einer heimelig geschmückten Garage oder einer festlich gestalteten Straßenecke, um sich auf den Advent einzustimmen. Mal wird gesungen, mal werden Gedichte aufgesagt, mal gibt es einfach nur heißen Tee, Kakao oder auch Glühwein.

In Ihausen beginnen die Treffen jeweils um 19 Uhr (mit Ausnahme des 22. Dezembers), eine Tasse oder ein Becher muss jeder Gast selbst mitbringen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Folgende Termine und Gastgeber sind geplant: Sonntag, 1. Dezember: FaGo-Gruppe, Treffpunkt ist das Gemeindehaus; Dienstag, 3. Dezember: OBV, Dörpshus Ihausen; Mittwoch, 4. Dezember: Familie Roßkamp, Augustfehner Straße 92 a; Samstag, 7. Dezember: Hannelore Jackson, Am Kanal 8; Sonntag, 8. Dezember: Familie Pleis, Augustfehner Straße 135; Montag, 9. Dezember: Familie Kruizenga, Am Kanal 20; Mittwoch, 11. Dezember: Familie Deutschendorf, Ihausener Straße 73; Freitag, 13. Dezember: Kirche Ihausen, Adventssingen; Sonntag, 15. Dezember: Familie Weerts, Am Kanal 26; Dienstag, 17. Dezember: Familie Nannen, Am Kanal 37; Mittwoch, 18. Dezember: Mine Lüürs, Augustfehner Straße 93; Donnerstag, 19. Dezember: Familie Baumann, Ihausener Straße 79; Freitag, 20. Dezember: Anna und Dennis Rhode, Am Kanal 8; Sonntag, 22. Dezember: Dörpshus Ihausen, in diesem Fall bereits ab 16 Uhr.