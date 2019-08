Jeddeloh I Fahrradfelgen werden zu Klangrädern. Eine kleine Kugel berührt Deckel und erzeugt so verschiedene Töne – und Joghurtbecher sind das Füllmaterial für eine große Rassel. Das Klanglabyrinth, das am Sonntag im Garten von Anke und Brun zu Jeddeloh in Jeddeloh I aufgebaut ist, fasziniert nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene.

Mehr als 20 dieser Klang-Instrumente von Etienne Favre werden hier vorgestellt und machen neugierig. Was passiert, wenn das Rad gedreht wird, man die Pumpe betätigt oder die Kugel die lange Bahn hinunterrollt? „Die Instrumente müssen ausprobiert werden, um mit eigener Kreativität Wege zu finden, wie die Geräte klingen“, erklärt Ralf Bachschmidt. Der Freiburger stellt die Gerätschaften auf, um mit den erzeugten Tönen die Besucher zu überraschen. „Manches Mal müssen die Instrumente auch losgelassen werden, damit sie überhaupt klingen. Dazu ist bei manchen auch eine Entschleunigung notwendig. Wenn einige Räder zu schnell gedreht werden, geben sie keine Töne von sich.“

Bereits zum fünften Mal findet der Familientag, organisiert vom Kulturbüro der Gemeinde Edewecht, in Jeddeloh I im Rahmen der Veranstaltung „Klassik im Alten Bullenstall“ statt. Während am Freitag und Samstag Bariton Ivo Berkenbusch wieder vor ausverkauftem Haus zusammen mit Sopranistin Martyna Cymerman, Kammersänger Paul Brady und Carlos Vázques am Flügel beliebte Melodien aus Oper und Operette präsentieren, spricht der Sonntag mit seinem musischen Schwerpunkt vor allem die Kinder an.

Björn Opitz zeigt sich von dem Sonntagsangebot mit dem Klanglabyrinth und dem Kinderkonzert mit der Gruppe „Ferri und Perlico Perlaco“ wieder einmal angetan. „Ich bin jetzt zum zweiten oder dritten Mal mit meinen Kindern hier. Es ist eine tolle Sache, die immer wieder begeistert.“ Seinen Kindern musste er erst einmal etwas die Scheu vor der Benutzung der Geräte nehmen. Denn hier ist Anfassen erlaubt und erwünscht. Dann können die Kleinen aber kaum mehr gehalten werden, weil sie den Spaß an der Benutzung entdeckt haben.

Kindliche Neugier

Extra wegen des Klanggartens kommt Dagmar Siekmann aus Rastede hierher. Sie beschäftigt sich selbst mit Klängen und Instrumenten und möchte einmal die Gerätschaften, aus Alltagsdingen zusammengebaut, kennenlernen. „An einer Stelle sind Kochtöpfe aufgebaut. Einer davon hat einen schönen Klang, was mich etwas überrascht hat. Mit diesen außergewöhnlichen Instrumenten wird auch die kindliche Neugier im Erwachsenen geweckt, was mich fasziniert.“

Trotz der Klangerlebnisse und des Kinderkonzerts überlegt Veranstalterin Kerstin Borm, Leiterin des Kulturbüros in Edewecht, eine Änderung des Programms im Rahmen der „Klassik im Alten Bullenstall“. „Mit den Angeboten am Sonntag wollten wir mit einem niederschwelligen Angebot Kindern den Zugang zur Musik und zu Instrumenten ermöglichen. Leider nimmt die Resonanz Jahr für Jahr ab.“ Sowohl die hier investierte Arbeit als auch die Kosten rechtfertigten nicht mehr die Durchführung bei der nachlassenden Resonanz.

„Wir werden hier wohl neue Wege gehen, vielleicht ein Familienfest auch mit Klangelementen im Rahmen des ‚Tag des Gartens‘“, kann sich Kerstin Borm eine mögliche Alternative vorstellen. Ganz streichen möchte sie diese Veranstaltung mit ihrem musischen Schwerpunkt aber nicht. An weiteren Möglichkeiten wird gearbeitet.