Jeddeloh I Für Loïc Anselmann ist die Premiere des plattdeutschen Theaterstücks „Arnos verdreihte Geboortsdag“ von Walter G. Pfaus in jedem Fall etwas Besonderes. Zum ersten Mal in seinem Leben steht der 28-Jährige auf einer Theaterbühne. Zwar hat er nur einen Satz zu sprechen, und das auch noch in Französisch, aber das nimmt er gern in Kauf, um dieser besonderen Leidenschaft nachkommen zu können.

Seit sieben Jahren in Oldenburg

Seit sieben Jahren lebt er in Oldenburg und arbeitet als Tischlermeister in der Tischlerei Carsten Schulz in Edewecht. Geboren wurde er in Haguenau, eine etwas größere Stadt nördlich von Straßburg im Elsass. Der Liebe wegen zog es ihn in den Nordwesten von Deutschland, wobei die hiesige Mentalität ihm entgegenkommt. „Ich bin eher ein ruhigerer Mensch und fühle mich hier einfach wohl“, betont er.

In den Norden gezogen

Wie kommt ein Franzose zum plattdeutschen Theater? „Mein Arbeitskollege Arne Wittje hatte mich darauf gebracht, bei den Plattsnackers aus Jeddeloh I mitzuspielen. Er selbst ist seit Jahren aktiv dabei. Ich habe ihn dann gefragt, ob sie noch einen Mitspieler brauchen würden. Er hat dafür gesorgt, dass es klappt.“ Seine Mitspieler hat er jetzt während der Proben zu der Komödie kennengelernt. Gesehen hat er von den Plattsnackers bisher allerdings noch keine Aufführung. An den Proben kann er nicht regelmäßig teilnehmen, weil ihn seine Arbeit immer wieder in andere Gegenden führt. In diesen Tagen ist er für die Firma auf Mallorca tätig.

Das Dialekttheater ist ihm nicht ganz unbekannt. „Ein Freund von mir spielt in einer Theatergruppe im Elsass mit, die dort auch in der typischen Regionalsprache sprechen. Genau genommen ist da kein großer Unterschied.“

Plattdeutsch lernen

Überhaupt sieht er kaum Unterschiede in der kulturellen Ausrichtung. „Da sind wir uns doch schon recht ähnlich.“ Plattdeutsch muss er allerdings noch etwas lernen. „So ein paar Worte und kurze Sätze kann ich schon. Das übe ich mit Arne. Und die Artikulation ist eine andere. Das macht die Sprache etwas schwieriger.“

Er möchte auch in Zukunft bei den Plattsnackers mitspielen, dann vielleicht in einer etwas größeren Rolle. Und auch mit ein paar plattdeutschen Sätzen.

Jetzt fiebert er erst einmal der Premiere an diesem Donnerstag, den 13. Februar, in Wittes Gasthof in Jeddeloh I entgegen. Ab 20 Uhr öffnet sich der Vorhang, dann auch zum ersten Mal für Loïc als aktiver Mitspieler. Für alle Vorstellungen gibt es übrigens noch Restkarten, wie Petra von Aschwege als Leiterin der Theatergruppe (zusammen mit Frank Wittje) betont. •

Restkarten verfügbar

• Bei der Nachmittagsaufführung am Sonntag, 16. Februar (beginn um 15 Uhr), und am letzten Spieltag – Freitag, 21. Februar (ab 20 Uhr) – sieht es allerdings ziemlich eng aus.

Für die Premiere am Donnerstag und den Aufführungen am Freitag, 14. Februar, am Samstag, 15. Februar, am Dienstag, 18. Februar, Mittwoch, 19. Februar, und am Donnerstag, 20. Februar, können noch Karten im Vorverkauf bei der Bäckerei Lohmann in Jeddeloh I und an der Abendkasse in Wittes Gasthof erworben werden.