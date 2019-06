Jeddeloh I Etwas anders als sonst traten am Wochenende die Schützen des Schützenvereins (SV) Jeddeloh I auf. Nicht in Uniform mit Königskette, sondern gekleidet als Cowboys und Cowgirls marschierten die Mitglieder des Vereins am Samstagnachmittag durch die Bauerschaft zum Festplatz am Jückenweg. Grund war der „Country-Nachmittag“ im Festzelt, der stilgerecht begangen wurde.

Die Besucher der Veranstaltung erlebten an diesem Nachmittag aber nicht nur diesen Auftritt, sondern auch einige Tanzeinlagen der Schützen. „Seit Februar haben wir hier im Tanzzentrum Bad Zwischenahn einen ‚Line-Dance‘ einstudiert, extra für unser Schützenfest“, erzählte der Präsident und amtierender Kaiser des Vereins, Stefan von Aschwege. Zur Musik der Country-Band „Grand Canyon“ begeisterten sie damit die Zuschauer.

Aber nicht nur dieser Nachmittag war ein großer Erfolg. Bereits am Freitag zum Auftakt der insgesamt dreitägigen Veranstaltung fanden sich am Jückenweg zahlreiche Neugierige ein, um das „Rasenmäherrennen“ auf der extra hergerichteten Rennbahn zu verfolgen. Insgesamt 43 Starter aus dem nord- und westdeutschen Raum konnten an diesem Abend begrüßt werden. In vier Klassen wurden anschließend die Sieger ermittelt. Dazu gehörte auch Frank Meinardus aus Elsfleth, der hier zum ersten Mal startete und gleich den Siegerpokal in Empfang nehmen durfte. „Dieser Sport ist auch etwas für Quereinsteiger, die nicht von einem großen Helferteam umgeben sind“, konnte Stefan von Aschwege mit Genugtuung festhalten.

Heiß ging es auch am Samstagabend beim Festball im Festzelt, wozu nicht nur die hochsommerlichen Temperaturen beitrugen. Die Gruppe „Sun-Jets“ sorgte mit ihren heißen Rhythmen für ein Tanzvergnügen der besonderen Art. Bis in den frühen Morgen hinein wurde gefeiert und getanzt.

Nach dem traditionellen Umzug am Sonntagmittag, der wegen den hohen Temperaturen etwas kürzer gehalten wurde, fand am Sonntagnachmittag zum Ausklang des 63. Schützenfestes des Schützenvereins Jeddeloh I die Proklamation des neuen Kaisers statt. Diesen Titel wird in den nächsten Jahren Sabine Kuhlmann tragen, die damit Stefan von Aschwege ablöst.