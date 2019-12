Jeddeloh Ii Eine gewisse Nervosität kann Tammo nicht verbergen. Zuerst ist er etwas aufgedreht und albert mit den Mädchen. Doch je näher der Auftritt rückt, desto konzentrierter wird er. Zusammen mit sechs anderen Kindern der Theatergruppe „Die lüttjen Kanaal Komödianten“ aus Jeddeloh II hat er einen Auftritt in der Gaststätte „Zum Goldnen Anker“ in Jeddeloh II.

Die Vorstellung findet im Rahmen der Kinderweihnachtsfeier des Theaterstücks „Weihnachten drei Mal anders: Früher – Heute – In Australien“ statt. Der kurze Dreiakter, von Manuela Hillje geschrieben und bereits vor 17 Jahren zum ersten Mal aufgeführt, zeigt, wie 1960 ein Weihnachtsfest begangen wurde, es heute gefeiert wird und was auf einem anderen Kontinenten dabei im Mittelpunkt steht.

Bevor sich der Vorhang an diesem Nachmittag öffnet, herrscht reger Betrieb auf und hinter der Bühne. Die kleine Puppe braucht noch einen Ersatzarm, weil ihr im Stück ein Arm abgerissen wird. Und bis zur Bescherung muss sie ja wieder ganz sein. Vor 60 Jahren war die Mode etwas anders. Dazu erhalten die jungen Darsteller rote Wangen, wobei hier besonders kräftig bei den beiden Engeln aufgetragen wird. „Bei ihnen muss es richtig zur Geltung kommen“, macht Manuela Hillje deutlich, die seit einigen Jahren diese Theatergruppe leitet, unterstützt von Birgit Mahlstedt, die hinter der Bühne steht, um bei Texthängern das passende Stichwort zu geben.

Hier ist Tammo recht gelassen. „Den Text kann ich mir gut merken. Und wenn ich mal was vergessen habe, improvisiere ich.“ Seit fünf Jahren ist er bei den „Lüttjen Kanaal Komödianten“ dabei, ebenso wie Eske, die mehr zufällig in die Gruppe hinein kam. „Damals wurde bei einer Aufführung ein Hilfsengel benötigt. Man hat mich genommen, seitdem bin ich dabei geblieben“, erzählt sie. Wie die anderen Mitspieler spielt sie in dieser Aufführung drei unterschiedliche Rollen.

Und auch sie wird mit dem Näherrücken des Auftritts doch etwas nervöser. Eigentlich müsste bereits etwas Routine eingetreten sein, denn mit dem Theaterstück hatte sie in den letzten Wochen bereits fünf Auftritte: im Seniorenheim in Friedrichsfehn, in der Gaststätte Witte in Jeddeloh I und auf einer Geburtstagsfeier.

Als es losgeht, zeigen sich alle Laiendarsteller von ihrer besten Seite. Die Texte werden sicher und flüssig gesprochen, Lampenfieber ist bei den sieben Kindern nicht zu erkennen. Am Ende gibt es großen Beifall der Zuschauer. Im kommenden Jahr werden Eske und Tammo wieder auf der Bühne stehen und das Publikum unterhalten.