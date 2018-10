Sieben Vorstellungen geplant

Neben der Premiere, die am Freitag, 9. November, ab 20 Uhr im Landgasthof Zum Goldenen Anker geplant ist, hebt sich dort der Vorhang noch an folgenden Tagen: am Freitag, 16. November, am Samstag, 17. November, am Freitag, 23. November, am Samstag, 24. November und am Freitag, 30. November, jeweils um 20 Uhr. Eine Nachmittagsvorstellung ist am Sonntag, 2. Dezember, ab 15 Uhr geplant.

Karten gibt es – und das ist neu – im Café 2 Brücken, Kirchweg 2, in Jeddeloh II. Telefonisch können sie dort unter der Nummer 0 44 86/91 47 844 bestellt werden. Auch an der Abendkasse kann man noch Tickets bekommen.