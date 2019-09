Jetzt wird wieder im Rudel gesungen

Lust auf Rudelsingen? Die Vortragsvereinigung „KulturGenuss“ und der Westersteder Lions-Club laden für Freitag, 18. Oktober, dazu ein. Gemeinsam werden Schlager, Evergreens oder auch Pop-Songs gesungen. Durchs Programm führen Simon Bröker und Felix Fleischmann. Los geht’s um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist das Dannemann-Forum an der Norderstraße in Westerstede. Tickets für zehn Euro sind im Vorverkauf in Westerstede in der Buchhandlung Lesezeichen, Peterstr. 17, und in der Touristik Westerstede, Am Markt 2, sowie online unter www.vortragsvereinigung.de/karten.html erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten zwölf Euro. Der Erlös ist für ein gemeinnütziges Projekt bestimmt.BILD: