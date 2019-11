Kleefeld Im Hause Belling ist das Glück allgegenwärtig. Überall kleben kleine Post-Its mit Sinnsprüchen, die das Wort Glück enthalten, in Bücherregalen, auf Schränkchen und an den Wänden – überall findet sich das Thema wieder. Besonders in ihrem Glückszimmer im Dachgeschoss, wo Martina Belling ihre Kreativität auslebt, ist der Begriff des Glücks omnipräsent. „Das Wort zieht mich irgendwie magisch an“, sagt sie.

Das Glückszimmer ist auch der Ort, an dem ihr neues Brettspiel „Spiel dich glücklich“ das Licht der Welt erblickt hat. Immerhin sieben Jahre hat es von der Idee auf dem heimischen Crosstrainer bis zur Fertigstellung gedauert. „Ich bin nicht richtig aus dem Quark gekommen“, gesteht die 56-Jährige, die an der BBS II in Leer Flüchtlinge unterrichtet und einmal in der Woche im Oldenburger Hospiz St. Peter als Sterbebegleiterin arbeitet.

Positive Sichtweisen vermitteln

Belling selbst bezeichnet sich als Glückslehrerin. Schon lange beschäftigt sie sich mit der Materie, gibt Seminare und versucht dabei, anderen Menschen neue und positivere Sichtweisen näherzubringen: „Ärgere dich nicht über Dinge, die du nicht ändern kannst“ ist eine davon. Auch in ihren Brettspiel, das von der Kindheit bis zum Alter durchs Leben führt, geht es um positive Sichtweisen. Dazu gibt es 550 offene Fragen, die an Schönes erinnern und zu Gesprächen animieren sollen.

Es sind Fragen wie diese: „Wie würde dein zehnjähriges Ich heute über dich denken?“ Oder: Was war deine schönste Schulerfahrung?“ Im Grunde geht es bei dem Spiel darum: „Leute ohne Schulabschluss sollen es mit Uni-Dozenten spielen können“, erklärt die Erfinderin. Deshalb gibt es auch keine Wissensfragen, denn: „Ich möchte nicht, dass sich jemand dumm fühlt.“

Die Spielanleitung ist sehr kurz, das Spiel unkompliziert, doch es ist kein Familienspiel, das man mit seinen Kindern spielen kann. „Als Altersangabe habe ich festgelegt: Für Menschen mit Lebenserfahrung“, sagt Belling, „aber das können auch schon 18-Jährige sein“.

Sterbebegleitung in Oldenburg

Ihre eigenen Lebenserfahrungen sind es auch, die Martina Belling zum Umdenken – und damit zum Thema Glück brachten. „Ich habe in jungen Jahren viele Todesfälle und Dramen miterlebt“, schildert sie. „In meinem Leben sind viele Menschen gestorben.“ Sie habe aber danach stets das Gefühl gehabt, gestärkt aus derartigen Erlebnissen herausgegangen zu sein. Es ist einer der Gründe, warum sie sich dazu entschlossen hat, Sterbende im Hospiz zu begleiten.

In Oldenburg geht sie mit den Hospizbewohnern, die es noch können, zum Beispiel in die Stadt, um „nett Klamotten zu gucken, auch wenn nichts gekauft wird“. Oder vielleicht ins Café. Sterbende haben keine großen Wünsche. „Wer nicht mehr raus kann, bei dem setze ich mich einfach ans Bett“, sagt Belling. Sie selbst beschreibt sich als sehr empathisch. Auch im Hospiz wird ihr Spiel gespielt, ist stets griffbereit. Die Musik von früher, das Aussehen des Jugendzimmers, die glücklichsten Momente als Teenager – all diese Erinnerungen rufen Momente des Glücks hervor.

Glücksspiel umbenannt

Eigentlich hatte Martina Belling ihr Spiel ja „das legale Glücksspiel“ nennen wollen. Doch bei einer Testspielreihe legte ihr ein ehemaliger Glücksspieler nahe, das Spiel umzubenennen. Glücksspiel, das wusste der Mann, macht nun wirklich nicht glücklich.