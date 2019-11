Kleibrok Stolzer könnten sie nicht sein, Käthe und Günther Steffen. Das Ehepaar feiert an diesem Donnerstag, 28. November, ihre Eiserne Hochzeit. Ganze 65 Jahre sind sie somit schon verheiratet. Darauf sind sie stolz, mehr aber noch auf ihre Kinder. Fünf Mädchen, nämlich Ilona, Marita, Brigitte, Gisela und Barbara hat Käthe Steffen zur Welt gebracht. Zehn Enkel und zehn Urenkel hat das Ehepaar inzwischen auch. „Ich komme schon beinahe durcheinander mit den Namen“, gibt Günther (87) Steffen zu, der lachen muss und seine Frau Käthe (83) liebevoll anschaut. Das besondere Jubiläum soll natürlich gefeiert werden. „Das wird aber nur eine kleine Familienfeier“, erzählt Tochter Brigitte. Dann fängt sie an, mit den Fingern nachzuzählen. „Es kommt nur die engste Familie, das sind dann 37.“ Gemeinsam essen gehen will Familie Steffen in Rastede im Arcadia. „Da müssen schon Tische zusammen gestellt werden“, freut sich auch Tochter Marita.

Dass aus nur zwei Menschen eine so große Familie werden kann, das bewundern die Töchter. Und sie sind dankbar, dass alle so gut zusammenhalten. Das Schicksal hatte es doch noch sehr gut gemeint mit Günther und Käthe, die sich in der Nachkriegszeit in Pommern kennengelernt hatten. Beide waren ohne Eltern und erschufen sich Stück für Stück ihre eigene Familie. „Ich finde es bewundernswert“, sagt heute Tochter Ilona. „Alles haben sich Mama und Papa selbst beigebracht, es gab ja keine erwachsenen Vorbilder.“

Geheiratet hat das Jubiläumspaar am 28. November 1954 in Pollnow (Polen). Seit 1957 lebt die Familie in Kleibrok. „Und es ist einfach wunderschön hier in Rastede. Wir wollen jedenfalls nicht mehr weg“, sagt Käthe Steffen. Ob die zwei Eheleute noch verliebt ineinander sind? „Na klar“, antwortet Günter Steffen ohne nachzudenken. „Wir sind glücklich, dass alle munter und gesund sind.“

Und welche Pläne haben die beiden noch? Sie sind sich einig bei der Antwort: „Den 70sten Hochzeitstag schaffen wir auch noch.“