Latin-Jazz im Güterschuppen

Vor einem Jahr haben sich die international agierenden Musiker unter dem peruanischen Komponisten Carlos Montoya-Rossi als Bandleader zusammengefunden. Die Chemie bei „Temperano“ stimmte sofort. Fasziniert von der Kraft und Leichtigkeit der latein-amerikanischen Musik haben sie melodische Kompositionen von Jazz-Standards überraschend neu arrangiert. Ergänzt werden diese durch von Carlos Montoya-Rossi komponierte eigene Stücke. Wie das alles klingt, können Interessierte am Freitag, 29. November, erfahren, denn dann tritt die Gruppe „Temperano“ im Güterschuppen, Bahnhof 1, in Westerstede auf. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Tickets gibt es in der Stadt Westerstede im Vorverkauf bei der Buchhandlung Lesezeichen, Peterstraße 17, der Touristik Westerstede, Am Markt 2, und online unter

