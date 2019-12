Linswege Ein buntes Programm mit Musik, Kunst und kleinen Naschereien bietet die Linsweger Keramikerin Belinda Berger am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, in ihrer Galerie, Mühlenbrink 17, in Linswege an. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr ist dort die Illustratorin Mirima Kramer alias De Mim mit ihren fröhlichen Postkarten zu Gast. Vor Ort werden Nordseepralinen hergestellt. Zudem werden Ziegenkäse vom Fehnland und Wildschweinsalami aus extensiver Landwirtschaft sowie Pulled-Pork-Burger angeboten. Um 14 Uhr gibt die Band „Haste Töne?“ mit Klavier und Kontrabass ein Hauskonzert.