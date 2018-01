Linswege /Petersfeld Als Dietrich Gerhard Hobbie im Jahr 1928 die ersten Rhododendronsträucher pflanzte, hat er sich sicherlich nicht ausgemalt, dass sein Park einmal zum größten Rhododendronpark in Deutschland und einem der schönsten in Europa werden wird. Im ersten Weltkrieg bei einem Giftgasangriff lebensgefährlich verwundet, schwor sich Hobbie, Gärtner zu werden, sollte er den Aufenthalt im Lazarett überleben – und so ist es dann auch gekommen.

Inspiration im Lazarett gefunden

Inspiriert vom Buch „Vom Blütengarten der Zukunft“, das er während seiner Zeit im Lazarett las, legte Hobbie den Grundstock für den heutigen Park. In den folgenden Jahren beschäftigte er sich zusätzlich mit der Rhododendren-Zucht, um winterharte Sorten zu kultivieren.

Park-Veranstaltungen in 2018 Um Skulpturen dreht sich alles am „Skulpturengarten im Blütenmeer“. Vom 14. bis 17. April stellen zahlreiche Künstler ihre Werke aus. Die „Ammerländer Gartentage“ sind eine rustikale Landpartie, die am 26. und 27. Mai veranstaltet wird. Angeboten werden Waren rund um das Thema Haus, Hof und Garten sowie Antiquitäten, Kunsthandwerk und jede Menge Köstliches. Sportlich wird es beim Rhodolauf. Am 16. Juni findet das in dieser Form einmalige Event, bei dem Läufer auf verschiedenen Distanzen im Park gegeneinander antreten, statt. Eine Zeitreise in die Vergangenheit können Besucher am 4. und 5. August unternehmen. An diesem Wochenende wird im Rhodopark ein großes Mittelalterfest veranstaltet. Für Musikfans ist der 18. August ein interessanter Termin. Hier wird die Oper Nabucco von Giuseppe Verdi mit über 100 Darstellern aufgeführt.

Zu seinen größten Erfolgen gehören Sorten wie „Elisabeth Hobbie“ oder „Scarlet Wonder“, die Anfang der 50er Jahre in der Fachwelt wegen ihrer scharlachroten Blüten als „Ereignis des Jahrhunderts“ gefeiert wurden. Für sein Lebenswerk, die züchterische Arbeit und den Aufbau des Rhododendronparks wurde Dietrich Gerhard Hobbie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz.

Viel Platz für Kreativität

Heute, 90 Jahre später, wird der Park bereits in dritter Generation von Volker und Birgit Hobbie betrieben. Für die beiden ist der rund 70 Hektar große Park ein riesiges Areal, auf dem sie ihre Kreativität ausleben können. „Der Park wird permanent umgestaltet, fertig werden wir wohl nie“, sagt Birgit Hobbie.

Obwohl die Betreiberin des Rhododendronparks ein Projekt nach dem anderen auf den Weg bringt, ist das Gelände für sie ein Ort der Entschleunigung. „Das geht fast jedem Besucher so. Sobald die Leute um die erste Ecke gebogen sind, fällt die Hast von den Leuten ab und im gleichen Moment setzt die Verzauberung ein. Das ist, als ob man durch eine magische Schleuse geht“, beschreibt sie ihre Beobachtung.

Magie des Ortes nutzen

Genau diese Magie des Ortes will Birgit Hobbie nutzen, um neue Projekte zu verwirklichen. „Im vergangenen Jahr haben wir zum Beispiel den Rhodolauf zum ersten Mal veranstaltet“, erklärt sie. Der Lauf durch den Park sei in dieser Form einzigartig und gut angekommen – eine Fortsetzung ist im Juni geplant.

Neu ist in diesem Jahr ein Mittelalterfest, das im August veranstaltet wird. „Außerdem wird kurz darauf die Oper Nabucco bei uns im Park aufgeführt“, berichtet Hobbie, die auch eine Veranstaltung zum Geburtstag des Rhododendronparks organisiert. Was genau geplant ist, will sie aber noch nicht verraten. • Der Rhododendronpark an der Alpenrosenstraße 7 in Westerstede-Petersfeld ist ganzjährig von 9.30 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Von Mitte Mai bis Mitte Juni kostet der Eintritt pro Person sieben Euro, ansonsten ist der Besuch kostenlos.