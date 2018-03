Linswege /Petersfeld Der Rhododendronpark Hobbie in Linswege-Petersfeld wird 90 Jahre alt. Für diesen runden Geburtstag haben sich Birgit und Volker Hobbie etwas Besonderes einfallen lassen. Im August bringen sie Musik in den Park – klassische Musik. Und zwar nicht irgendeine: Giuseppe Verdis „Nabucco“ ist in einer Open-Air-Darbietung zu sehen. „So etwas haben wir uns schon immer gewünscht, dass der Park auch außerhalb der Rhodo-Blüte genutzt wird und dass eine Oper in diesem Ambiente stattfindet“, sagt Birgit Hobbie.

Nabucco Open Air Am Samstag, 18. März beginnt die Veranstaltung im Rhododendronpark, Alpenrosenstraße 7, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr). Eine Pause ist inbegriffen. Karten gibt es ab 44 Euro im Vorverkauf an allen lokalen Verkaufsstellen – in Westerstede bei der Touristik oder beim Rhododendronpark Hobbie – sowie im Internet unter 10 Prozent Rabatt sowie Kinderkarten und Karten für Menschen mit Beeinträchtigungen für 10 Euro weniger gibt es noch mit Osterrabatt zu kaufen. Allerdings nur bei einem Direktkauf über das Veranstaltungsbüro Paulis. P www.paulis.de

Gefangenenchor

Das berühmte Werk des italienischen Komponisten Verdi (1813 bis 1901) fußt auf einem Libretto von Temistocle Solera (1815 bis 1878). Verarbeitet werden die Legenden um den biblischen Herrscher Nabucco (zu deutsch: Nebukadnezar II). Inhaltlich geht es um die Eroberung Jerusalems 587 vor Christus und den Weg des jüdischen Volkes in die babylonische Gefangenschaft. Vor allem der Gefangenenchor der Oper erlangte mit dem Lied „Va pensiero, sull’ ali dorate“ (Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen) große Bekanntheit.

Das über 100 Frauen und Männer umfassende Ensemble wird am 18. August die bekannte Oper auf die Bühne bringen. Mehr als 550 Nabucco-Aufführungen standen bereits auf dem Spielplan. Im Rhododendronpark werden die Akteure auf einer zwölf mal zwölf Meter großen Freilichtbühne zu sehen sein. Gesungen wird in der Originalsprache – auf Italienisch.

Schirmherr Klaus Groß

Für die Betreiber des Rhododendronparks ist eine Veranstaltung von diesem Ausmaß eine echte Premiere. Die Schirmherrschaft übernimmt Westerstedes Bürgermeister Klaus Groß. „Norddeutsche sind das beste Publikum für Open-Air-Veranstaltungen, die sind wetterfest“, hofft Pavol Munk vom Veranstaltungsbüro Paulis auf volle Zuschauerreihen. 1842 erschien Verdis Werk und feierte sofort große Erfolge. Jetzt, knapp 150 Jahre später, ist das Werk immer noch gefragt wie zu Verdis Lebzeiten. Wer dabei sein will, sollte sich ein Ticket sichern. 800 Plätze gibt es. Der Vorverkauf hat begonnen.