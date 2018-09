Loy /Barghorn Alle drei Jahre rollt ein Ernteumzug durch die Dörfer Loy und Barghorn. Am Samstag, 22. September, findet dieses Spektakel zum 17. Mal statt. Organisiert wird der Umzug vom Ortsverein Loy/Barghorn in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen.

Wie Anna Papenroth aus dem Vorstand des Ortsvereins berichtet, werden in diesem Jahr 16 Wagen an dem Umzug teilnehmen. Der Start erfolgt um 14 Uhr auf dem Parkplatz bei Folte an der Ringstraße in Loy. „Üppig geschmückte und mit viel Einfallsreichtum gestaltete Wagen werden für Begeisterung sorgen und es der Jury bei der Bewertung der Wagen wieder einmal nicht leicht machen“, verspricht der Ortsverein in der Ankündigung.

Die Bewertungskommission besteht aus Vorstandsmitgliedern befreundeter Orts- und Bürgervereine aus der Gemeinde Rastede, die den Umzug begleiten und auf dem Dorfplatz in Loy die Preise vergeben werden. Der Ortsverein hofft, dass die Dorfbewohner wie in den vergangenen Jahren die Straßen säumen und den Mitwirkenden zujubeln werden oder auf dem Dorfplatz bei dem angebotenen, selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und anderen Leckereien auf den Umzug warten.

Auch für Kinder gibt es Angebote. Sie können sich in der Zwischenzeit am Sandberg oder auf der Strohburg vergnügen. Die kleine Feierstunde mit verschiedenen Programmpunkten beginnt um 16 Uhr auf dem Dorfplatz.