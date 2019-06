Metjendorf Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr feiert der Schützenverein Metjendorf sein nächstes Schützenfest von diesem Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juni. Dafür ist wieder ein buntes Programm an der Schießhalle in Metjendorf an der Metjendorfer Landstraße 1 geplant.

• Freitag

Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit einer Kinderdisko. Bis 19 Uhr gibt es viele Attraktionen – unter anderem Kinderschminken und einige Überraschungen. Im Anschluss startet um 20 Uhr eine Feier im Festzelt. Unter dem Motto „Malle Party“ sollen die Besucher in diesem Jahr das Tanzbein schwingen.

Einer der Höhepunkte wird die Siegerehrung des Dorfkönigshauses sein, welches bereits in den Wochen vor dem Schützenfest, zusammen mit den Gemeinschaften-, Clubs- und Betriebsschießen, ausgeschossen wurde.

• Samstag

Am Samstag startet das Schützenfest um 14.30 Uhr. Der Verein lädt dann zu einem Seniorennachmittag mit den „Ammerländer Jagdmusikanten“ auf Kaffee und Kuchen ein. Einer der Höhepunkte wird ab 15.30 Uhr das Kinderschützenfest und Kinderkönigsschießen sein. Nach dem Schießen folgt um 16.30 Uhr die Siegerehrung. Während des Kinderfestes wird es ein Karussell und verschiedene Aktionen wie Malen und Basteln geben. Abends ab 20 Uhr tritt dann die Live-Band „The Tramps“ bei der Party-Nacht auf. Der Eintritt zur Feier kostet sechs Euro.

• Sonntag

Der Sonntag beginnt für die Metjendorfer Schützen mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr mit Posaunenchor im Festzelt an der Schießhalle. Ein Kindergottesdienst wird zeitgleich in der Schießhalle abgehalten. Im Anschluss gibt es um 11.30 Uhr Freibier, gefolgt um 12 Uhr von dem Ausschank verschiedener Suppen. Gut gestärkt beginnt dann um 13.30 Uhr vom Schützenplatz aus der Umzug der örtlichen Vereine zur Abholung der auswärtigen Vereine. Gemeinsam findet dann um 14 Uhr der große Festmarsch statt, der auf dem Sportplatz beginnt. Bei dem Umzug wird sich nicht nur der Schützenverein Metjendorf über geschmückte Straßen in Metjendorf freuen, heißt es in der Ankündigung.

Der letzte Programmpunkt ist um 16 Uhr die Siegerehrung des Schützenfestschießens.