Moorburg In eine gigantische Festmeile hatte sich am Donnerstag das große Veranstaltungsgelände des Vereins „Bude Moorburg e.V.“ verwandelt. Zur Öffnung um 10 Uhr strömten die Gäste in feschen Dirndln und schicken Lederhosen auf das Gelände und zur Mittagszeit hatte sich am Eingangsbereich bereits eine Schlange gebildet.

Teilweise waren größere Freundescliquen aus der gesamten Region angereist. „Wir kommen aus Nordenham, Schweiburg und Tossens und sind mit dem Auto zu unserer Freundin Merle nach Bad Zwischenahn gefahren“, erzählt Jana Barr. Die Nacht verbringen alle in Bad Zwischenahn. Sie seien zum ersten Mal beim Oktoberfest in Moorburg: „Tolle Veranstaltung.“

Aus Moorriem waren Ivesa, Marie, Jana, Fiene, Lea und Saskia mit ihren Freunden auf dem Oktoberfest. „Unsere Eltern haben uns gebracht und holen uns wieder ab“, erzählt Fiene Reins. Sie seien auch zum ersten Mal in Moorburg und ebenfalls begeistert von der Stimmung.

Süffiges Oktoberfestbier in originalen Maßbier-Krügen, Weißwurst, Leberkäs, Brezel und weitere Leckereien fanden reißenden Absatz.