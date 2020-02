Mord und Totschlag in Fikensolt

Der Fikensolt-Krimi „Aberglaube“ hat eine große Fan-Gemeinde. Aus diesem Grund zeigt die Dorfgemeinschaft Fikensolt den spannenden Streifen erneut am Mittwoch, 19. Februar. Der Film flimmert ab 19.30 Uhr über die Leinwand des Güterschuppens, Am Bahnhof 1 in Westerstede. Der Film von Erika Windeler spielt im Dorf Fikensolt. Dort bereiten sich die Bewohner auf die bevorstehende Hochzeit des Schlossherrn von Fikensolt vor. Ausgerechnet am Hochzeitsmorgen wird ein Toter am Möhlenbült gefunden. War es ein Unfall oder sogar Mord? Es wäre nicht der erste Todesfall in der Geschichte des Fikensolter Schlosses, der Rätsel aufgibt... Einlass wird ab 19 Uhr gewährt. Karten sind vorab bei der Touristik, Am Markt 2, sowie an der Abendkasse für fünf Euro erhältlich. BILD: Erika Windeler