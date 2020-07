Musik und Comedy im Park

Premiere im Rhodopark Linswege: Am Freitag fanden die ersten beiden „Picknick-Veranstaltungen“ statt. Am Nachmittag begeisterte Benni Stark mit Comedy, dann folgte Entertainer Tom Gaebel. An diesem Samstag gibt es morgens ab 9 Uhr Yoga. Am Nachmittag ballert dann Mario Basler ab 17.30 Uhr und abends steht Gil Ofarim auf der Bühne. Dieses Konzert ist allerdings ausverkauft. Ausführliche Berichte lesen Sie in der Montag-Ausgabe der NWZ. Übrigens: Für Yoga und Basler gibt es noch Restkarten an der Tages- und Abendkasse und unter