Nethen In Nethen wird am Wochenende das Schützenfest gefeiert. Der Schützenverein Nethen lädt dazu die Bevölkerung für Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, ein. Beim Dorfgemeinschaftshaus in Nethen, Werkstraße 1, wird wieder ein unterhaltsames Programm geboten.

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet die SVN-Party am Samstagabend. Sie beginnt um 20 Uhr. Für Stimmung im Saal sorgt die „Zappelkiste“. Der Eintritt ist frei, der Verein bietet zudem eine Tombola an.

Am Sonntagnachmittag wird das Programm fortgesetzt. Um 14.30 Uhr startet beim Dorfgemeinschaftshaus der Festmarsch. Musikalisch begleitet werden die Grünröcke vom Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen. Auch im Dorfgemeinschaftshaus dürfen sich die Besucher auf Musik freuen. Dort spielen die Ammerländer Jagdmusikanten auf.

Auf dem Festplatz kommen auch Kinder auf ihre Kosten. Poelys Spielekiste ist vor Ort und bietet verschiedene Spielmöglichkeiten für Mädchen und Jungen. Die Kinder können sich unter anderem Airbrush-Tattoos machen lassen. Zudem wird eine Hüpfburg aufgebaut. Darüber hinaus sorgen eine Berliner-Bude sowie verschiedene Getränke- und Imbissstände dafür, dass niemand mit leerem Magen nach Hause gehen muss.

Um 16 Uhr werden am Sonntag außerdem die Sieger der Schießwoche bekanntgegeben, die bereits Ende Juni im Vorfeld des Schützenfestes stattgefunden hat. Auch das Königsschießen wurde schon ausgetragen. Die Majestäten wurden Anfang April ermittelt.

Die unmittelbaren Vorbereitungen auf das Schützenfest finden derweil am Donnerstag, 11. Juli, statt. Die Mitglieder treffen sich beim Dorfgemeinschaftshaus zum Aufbau, im Anschluss wird gegrillt, teilt der Schützenverein mit.