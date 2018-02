Nethen Aufräumen und Ordnung halten, viele empfinden das als lästig. Dabei heißt es doch so schön: Ordnung ist das halbe Leben. Für Jennifer Schlichting geht es darüber noch hinaus, sie ist Aufräumcoach und Ordnungsfee. „Ich habe Kunden in ganz Niedersachsen“, erzählt die 32-Jährige, die seit drei Jahren in Nethen lebt. Sie hilft Familien, Singles oder Alleinerziehenden – von jung bis alt –, Ordnung in ihren Haushalt zu bringen. Auf ihrem Youtube-Kanal „einfach & kreativ“ gibt sie zudem Ordnungs- und Haushaltstipps.

Wer Ordnung halten will, sollte sich an eine Grundregel halten, rät Jennifer Schlichting: „Alles hat seinen Platz und alles muss zurück an seinen Platz.“ Wer sich im Haus der 32-Jährigen umsieht, erkennt schnell, dass sie nach dieser Regel lebt. In den Regalen und Schubladen befinden sich beschriftete Behältnisse, in denen von Bastelutensilien bis Haushaltsgeräten alles gut sortiert aufbewahrt wird.

So ordentlich und gut sortiert wie heute war Jennifer Schlichting aber nicht immer. „Meine Eltern haben sich früher die Zähne an mir ausgebissen“, erzählt sie. Gerade ihr Vater sei perfektionistisch veranlagt gewesen. „Da mussten sogar die Dosen in eine Richtung gucken.“

Erst ein Umzug nach München im Jahr 2012 weckte den Ordnungstrieb der Frau. Wegen der hohen Mietpreise dort, konnte sie nur eine kleine Wohnung beziehen. „Da stand ich dann mit meinem ganzen Zeug und habe mich gefragt, wie kriege ich das bloß alles da rein?“, erinnert sich Jennifer Schlichting.

Daraufhin setzte sie sich damit auseinander, wie man Ordnung in einen Haushalt bringt und wie man Dinge im Alltag vereinfachen kann. „Ich habe viel ausprobiert und meine eigenen Erfahrungen gemacht“, sagt die Frau, die sich gerade in Wien zum zertifizierten Aufräumcoach weiterbildet.

Ganz wichtig ist am Anfang eines: „Man muss es wollen“, sagt die Ordnungsfee. Meist seien es nämlich Muster, die man sich über Jahre angeeignet hat und die es zu verändern gilt, wenn man mehr Ordnung in seinen Haushalt bringen möchte. „Das kriegt man nicht an einem Tag hin“, weiß Jennifer Schlichting.

Vor allem das Frühjahr nutzen bekanntlich viele, um zu Hause einmal richtig aufzuräumen. Wer damit loslegt, dem empfiehlt die Ordnungsfee aus Nethen, sich Raum für Raum vorzunehmen und von oben nach unten zu arbeiten. „Dreck fällt nämlich immer nach unten“, sagt sie.

Wer gründlich vorgeht, sollte auch die Schränke ausräumen und von innen putzen. „Dann kann man auch gleich durchgehen, ob man etwas noch braucht oder ob es weg kann“, sagt Jennifer Schlichting. Wichtig sei auch, sich fürs Aufräumen Zeit zu nehmen und nicht den Fehler zu machen, alles an einem Stück sauber machen zu wollen.

Wer das Aufräumen trotzdem für lästig hält, sollte an das Ergebnis denken und dieses vielleicht sogar als Ziel aufschreiben, um es sich so vor Augen zu führen. Ein aufgeräumter Haushalt ist nämlich nicht mehr lästig, sondern bereitet Freude, weiß die Ordnungsfee.