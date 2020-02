Am Samstag, 22. Februar, 19 Uhr, ist es soweit: Die Nacht der Bands startet in Westerstede. Dann dürfen Musikliebhaber gleich neun Bands in neun Kneipen genießen – unter ihnen „Le Blues Encore feat Astrid Raynders“ (Foto). Die Auftrittsorte erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet. Tickets für den Abend, mit denen jeder Band-Auftritt in der Nacht besucht werden kann, kosten vorab 14 Euro. Erhältlich sind sie bei der Tourist-Info, Am Markt 2. Karten an der Abendkasse kosten 17 Euro.

