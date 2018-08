Neusüdende An diesem Wochenende ist in Neusüdende wieder der Ausnahmezustand angesagt: Die Neusüdender Schützen feiern ihr diesjähriges Schützenfest. Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, wollen es die Grünröcke richtig krachen lassen.

Ganz vorne mit dabei ist das aktuelle Königshaus des Vereins mit König Hans-Gerd Haake und Königin Monika Haferkamp. Unterstützt werden die beiden Regenten von Jugendkönigin Samantha Ibendorf und Schülerkönig Lukas Nitschke-Wemken.

Besuchern wird an den beiden Festtagen einiges geboten. „Ob wir ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine stellen konnten, stand allerdings lange in den Sternen“, berichtet Alwin Folte, 1. Vorsitzender des Vereins.

„Nachdem Manfred Theler aus gesundheitlichen Gründen mit seinem Angebot nicht mehr zur Verfügung stand, mussten wir uns um neue Schausteller kümmern.“ Das habe aber gut geklappt, wie Folte betont, so dass es neben dem Festprogramm auch ein Karussell, eine Bratwurstbude, einen Pizzawagen und eine Schießbude geben wird. „Ich hoffe, dass die Schausteller am Wochenende ein gutes Geschäft machen und auch im kommenden Jahr wieder zu unserem Schützenfest kommen werden“, sagt Folte, der damit die Neusüdender Bürger einlädt, beim Fest vorbeizuschauen.

Bereits in den vergangenen Tagen fand das Dorfpokalschießen der örtlichen Vereine und das Pokalschießen der befreundeten Schützenvereine statt – die Bekanntgabe der Ergebnisse ist aber nur ein Programmpunkt für das Wochenende:

• Samstag, 25. August

• Auftakt des Programms auf dem Festplatz in Neusüdende ist am Samstag die offizielle Eröffnung des Schützenfestes um 14 Uhr.

• Um 14.15 Uhr beginnt im Anschluss daran die Kaffeetafel für die Senioren aus dem Dorf und den Ortschaften „umzu“.

• „Die zwei lustigen Drei“ sorgen ab 14.30 Uhr für Unterhaltung mit ihrer Show. Für die Lütten gibt es Airbrushtattoos und eine Luftballonmodellage.

• Um 16 Uhr startet der bunte Kindernachmittag mit viel Spaß und neuen Spielen für die jüngeren Besucher des Festes.

• Die Erwachsenen zieht es am Abend aufs Tanzparkett: Um 20 Uhr steigt dort die Sommernachtsparty im Festzelt für Jung und Alt mit der „Zappelkiste“. Der Eintritt zur Fete ist frei.

• Sonntag, 26. August

• Am Sonntag werden die befreundeten Vereine um 14 Uhr zum Festumzug an der Feuerwehr empfangen.

• Gegen 14.30 Uhr ist das Eintreffen des Festumzuges auf dem Festplatz an der Schießhalle geplant. Es folgt ein gemütlicher Nachmittag für Jung und Alt auf dem Platz und im Zelt.

• Spannend wird es dann ab 15.30 Uhr – die Siegerehrung für alle Schießwettbewerbe findet statt. Auf die siegreichen Schützen warten Pokale und Preise.