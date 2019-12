Nikolaus schaut in Westerstede vorbei

Am Freitag, 6. Dezember, ist es wieder soweit: Nikolaustag – und natürlich lässt es sich ein Vertreter des weihnachtlichen Gesellen nicht nehmen, auf Einladung des Ortsbürgervereins auch in Westerstede vorbeizuschauen. Pünktlich um 18 Uhr wird er auf dem Marktplatz der Kreisstadt sein, um rund 300 Tüten mit leckeren Naschereien an die Kinder zu verteilen. Sind die Kleinen versorgt, geht’s stilecht in der Kutsche Richtung Jaspershof weiter. Und weil es viel vergnüglicher ist, in großer Runde unterwegs zu sein, sind alle Kinder, Eltern und Interessierte willkommen, mit Laternen, singend und fröhlich den Nikolaus-Tross zu begleiten. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind auf jeden Fall mit von der Partie. BILD: