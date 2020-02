Ocholt /Augustfehn Eine besondere Fahrt steht am Samstag, 13. Juni, auf dem Programm: ein internationaler Dampfschnellzug nach Amsterdam. Zunächst geht es mit einer alten E-Lok von Bremen über das Ammer- und Emsland nach Bad Bentheim. Dort warten bereits zwei über 60 Jahre alte „Neubaudampflokomotiven“ der Baureihe 23 auf den Sonderzug (23 071 und 76). Die beiden Neubaudampfloks gehören dem Eisenbahnmuseum VSM (Veluwsche Stoomtrein Maatschappij) in Beekbergen.

Sechs Stunden lang haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Hauptstadt an der Amstel zu erkunden, eine Grachtenfahrt zu unternehmen oder ein Museum zu besuchen. Der Sonderzug besteht aus bequemen historischen Schnellzugwagen der 1. und 2. Klasse (Keine Holzsitze). Voraussichtlich ist wieder der beliebte Barwagen dabei. Auf dem Hinweg kann hier in Ruhe gefrühstückt werden, während auf dem Rückweg gefeiert wird.

Der historische Sonderzug startet in Oldenburg um ca. 5.45 Uhr, in Ocholt gegen 6 Uhr und in Augustfehn um etwa 6.10 Uhr. Die Rückankunft erfolgt gegen Mitternacht.

Die Fahrkarten für den Sonderzug nach Amsterdam kosten in der 1. Klasse für Erwachsene 119 und für Kinder von 3 bis 14 Jahren 69 Euro, in der 2. Klasse 89 bzw. 59 Euro. Fahrkarten können im Internet oder unter Telefon 02572/1793 bestellt werden.