Ocholt In Ocholt steht das Dorf- und Erntefest bevor. Dabei wollen die Teilnehmer gemeinsam feiern und auch an die schwierigen Witterungsbedingungen erinnern, unter denen die Bauern in diesem Jahr zu leiden hatten.

Das Programm startet in einer Woche, am Freitag, 5. Oktober, mit einem bunten Nachmittag auf dem Dorfplatz. Neben Musik und einer Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen dürfen sich die Besucher auf ein Quiz freuen, bei dem es Preise zu gewinnen gibt.

Zum Umzug anmelden Die Teilnehmer des Festumzugs sind verpflichtet, Gespanne für die Veranstaltung selbst zu versichern. Auf dem Festwagen dürfen sich nur während des Umzuges Personen aufhalten. Der Erntefestkreis vom Ortsbürgerverein Ocholt bittet alle Teilnehmer, sich unter info@ocholt.de oder bei Martina Stoczczak unter Telefon 0 44 09/ 90 81 494 für den Ernteumzug anzumelden. Das Anmeldeformular und Hinweise finden sich im Internet. www.obv-ocholt.de

Traditionell wird die Erntekrone gebunden. Der Landwirtschaftliche Club hofft auf viele Freiwillige, die ab 17 Uhr mithelfen. Ganz besonders sind auch die Kinder eingeladen, daran teilzunehmen. Stockbrot und ein Imbiss werden vorbereitet.

Daran schließt sich ein gemütlicher Abend an, den Ortsbürgerverein und Zeltwirt vorbereiten. DJ Concrete legt im Festzelt die passende Tanzmusik auf. Draußen können die Besucher am Feuer sitzen.

Erntefestumzug

Zu den Höhepunkten gehört der Ernteumzug am Samstag, 6. Oktober. Die Wagen sammeln sich um 14 Uhr an der Industriestraße. Der Veranstalter erinnert an die Anmeldung und Versicherung der Gespanne (siehe Info-Kasten).

Die Zuschauer haben dann ab 16 Uhr die Möglichkeit, die vielen fantasievollen Beiträge zu bestaunen. Folgende Strecke ist geplant: Industriestraße, Howieker Ring, Zwischenahner Straße, Schulstraße, Westersteder Straße, Am Stümmel, Ahornstraße, Schlehdornstraße, Alte Schwak und Westring. Ziel ist der Dorfplatz, wo anschließend im Festzelt gefeiert wird.

Der Sonntag, 7. Oktober, startet mit dem Flohmarkt, und dem 1. rustikalen Erntefrühstück und Frühschoppen, bei dem der Ortsbürgerverein viele selbst zubereitete Produkte serviert, darunter Rührei aus der Pfanne. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Genossenschaft Ocholt, der Wiro-Tankstelle und bei Edeka Masla. Musikalisch begleitet wird der Frühschoppen von den Handörglers. Der Erntedankgottesdienst mit Pastor Falaturi beginnt um 11 Uhr.

Erntekrone aufziehen

Die Kinder sammeln sich am Nachmittag, um ihren eigenen Erntefest-Umzug zu gestalten. Dieser startet um 14 Uhr. Im Anschluss wird die Erntekrone aufgezogen, und der Bürgermeister hält die Festansprache. Weiter geht es mit einem bunten Programm auf dem Dorfplatz. So können die Kinder auf der Hüpfburg toben, und der Landwirtschaftliche Club bietet ein Schweineschätzen an. Nach der Bekanntgabe des Gewinners geht das 39. Dorf- und Erntedankfest zu Ende.