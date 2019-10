Dorffest mit Umzug und Flohmarkt

Ocholt Drei Tage lang wird beim Dorf- und Erntefest in Ocholt traditionell gefeiert.

Los geht’s an diesem Freitag, 4. Oktober, um 15 Uhr mit einem bunten Nachmittag im Festzelt am Westring. Für Musik sorgen die Ocholter Feierabend-Musikanten. Um 17 Uhr schließt sich das Binden der Erntekrone und um 17.30 Uhr die Kinderdisco mit DJ Lukas an.

Am Samstag, 5. Oktober, beginnt um 16 Uhr der große Erntefestumzug. Um 17 Uhr sorgt DJ Concrete für Musik im Festzelt.

Parallel zum Frühschoppen wird am Sonntagvormittag ein Flohmarkt ausgerichtet (ohne Anmeldung). Um 14 Uhr startet der Umzug für Kinder, bevor um 14.30 Uhr die Festansprache und das Aufziehen der Erntekrone anstehen. Auch die Tanzgruppe des Heimatvereins ist dabei und gibt eine Kostprobe ihres Könnens.

Das Programm am Sonntag klingt mit einem Familiennachmittag aus. Um 19 Uhr erfolgt schließlich die Preisvergabe fürs Schweineschätzen.