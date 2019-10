Ocholt Beim dreitägigen Dorf- und Erntefest in Ocholt kamen sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen voll auf ihre Kosten. Mit viel Mühe und Ideenreichtum hatten die Kinder ihre Dinocars, Kettcars, Anhänger, Fahrräder und andere Gefährte ausgeschmückt, die am Sonntagnachmittag eine Runde durch die Straßen drehten. Mitglieder der Tanzgruppe des Heimatvereins zogen auf einem Wagen die Erntekrone und führten den Umzug an.

Traditionell ist das Aufziehen der Erntekrone verbunden mit dem Erntespruch auf Plattdeutsch. Bürgermeister Klaus Groß betonte, dass das Erntedankfest nicht nur eines der ältesten Feste der Menschheit sei, sondern auch ein weltumfassendes Fest. „Erntedank 2019 – ein Fest tief verwurzelt in die Tradition des bäuerlichen Berufsstandes und gleichzeitig modern und zeitgerecht“, rief Klaus Groß auf, sich immer wieder neu für den Schutz der Natur und für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einzusetzen.

Auftakt des Dorf- und Erntefestes war am Freitagnachmittag der Seniorennachmittag, der nur wenige Besucher fand. „Dennoch war es ein schöner Nachmittag, musikalisch bereichert von den Feierabendmusikanten“, so Martina Stoczczak, Vorsitzende des Ortsbürgervereins Ocholt. Neu war die Kinderdisco am Abend. „Das war ein wunderbares Fest. Peter Beeken hat Strohballen ins Zelt gestellt, die Kinder hatten viel Spaß mit Musik von DJ Lukas. Die ‚Mini-Mami & Friends Ocholt‘ haben für jedes Kind Eis gespendet“, so die Vorsitzende. Die Erwachsenen hätten vor dem Zelt die Erntekrone gebunden.

Bei strahlendem Sonnenschein waren am Samstag 40 ideenreich geschmückte Festwagen und Fußgruppen durch Ocholt gezogen. Die Zeltfete am Abend mit DJ Concrete habe für ein volles Zelt mit ausgelassener Stimmung bis in den frühen Morgen gesorgt.

Beim zweiten rustikalen Frühstück am gestrigen Sonntag hätten 90 Personen teilgenommen. Parallel öffnete am frühen Morgen der Flohmarkt des Erntefestes seine Türen.

Nach dem Aufziehen der Erntekrone dankte Martina Stoczczak allen freiwilligen Helferinnen und Helfern vor, während und nach dem Fest für die tatkräftige Unterstützung. Ihren Dank sprach sie auch dem Arbeitskreis Erntefest mit Mitgliedern vom OBV und dem Landwirtschaftlichen Club, den Ordnern und der Freiwilligen Feuerwehr Ocholt-Howiek für die Sicherheit beim Umzug und den Johannitern aus.

Mit allgemeinen Festtrubel und Programm für die Kinder und der Preisvergabe für das Schweineschätzen klang das Erntefest langsam aus.