Die Jecken sind in Ocholt los

Ocholt /Howiek Karneval gefeiert wird in Ocholt. Am Samstag, 22. Februar, steigt hier die große Faschingsfete des örtlichen Schützenvereins. Die jüngeren Jecken treffen sich bereits um 14.30 Uhr in der Schießhalle. Für die passende Musik sorgt ein Discjockey. Viele freiwillige Helfer haben Spiele vorbereitet, sodass keine Langeweile aufkommen dürfte. Auch Tanja Aeilts ist wieder mit ihren fantasievollen Luftballon-Kreationen dabei.

Angeboten werden Kuchen, Chips und Getränke. Erwachsene dürfen sich gegen Bezahlung ebenfalls am Kuchenbuffet bedienen. Die Feier klingt um 17 Uhr aus.

Die Älteren feiern mit und ohne Kostüm dann ab 20 Uhr weiter. Für Tanzlaune sorgt ein DJ.

Eintrittskarten für beide Partys gibt es schon jetzt in der Bikerdiele, Elektro Padeken und im Schützenhaus. Kinder zahlen vier Euro für ein Ticket im Vorverkauf (alles inklusive), an der Tageskasse fünf Euro. Eine Eintrittskarte für Erwachsene kostet im Vorverkauf fünf Euro, an der Abendkasse sechs Euro.