Ocholt-Howiek Der Heimatverein Ocholt-Howiek plant wieder ein großes Pfingstfest am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 9. und 10. Juni, bei der Wassermühle in Howiek. Die Feier hat eine lange Tradition und findet in diesem Jahr zum 94. Mal statt. Nach einem gemeinsamen Frühstück am Pfingstsonntag gibt es ein vielfältiges Programm auf der Freilichtbühne.

Das Frühstück beginnt am Pfingstsonntag um 8 Uhr in der Scheune. Gegen 10 Uhr startet das Bühnenprogramm. Zu sehen ist zunächst die Tanzgruppe des Heimatvereins mit verschiedenen Volkstänzen. „Plattdüütsch Kortjans“ tragen anschließend die Kinder der Plattdeutsch AG und Mitglieder des Heimatvereins vor. Weiter geht es um 11 Uhr mit einem Pfingstkonzert des Musikvereins aus Strücklingen. Die Mädchentanzgruppe des TuS Ochholt präsentiert um 11.30 Uhr ihre Tänze auf der Bühne.

Kaffee und Kuchen gibt es dann ab 13.30 Uhr. Am Nachmittag spielen ab 14.30 Uhr noch die „Feierabend-Musikanten“. Musikalisch geht es auch am Abend weiter, wenn DJ Timo ab 19.30 Uhr bei einer Ü-30-Party auflegt: Mit dem „14. Howieker Mölnspektakel in de Schüür“ soll am Pfingstsonntag bis in die Nacht hinein gefeiert werden.

Das Programm am Pfingstmontag beginnt etwas später. Um 14 Uhr feiert Pastorin Regina Dettloff mit der Gemeinde einen plattdeutschen Gottesdienst bei der Wassermühle (bei schlechtem Wetter in der Scheune). Musikalisch begleitet wird dieser vom Westersteder Posaunenchor. Danach gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken in der Scheune.

Anlässlich des „Deutschen Mühlentags“, der von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung veranstaltet wird, wird dann noch bis um 17 Uhr die Wassermühle zu besichtigen sein.