Ocholt /Westerloy Einen vorweihnachtlichen Bummel können die Besucher an diesem Sonntag, 15. Dezember, gleich an zwei Standorten in der Stadtgemeinde Westerstede unternehmen. Sowohl in Ocholt als auch in Westerloy wird ein Adventsmarkt aufgebaut sein.

Ein kleines Jubiläum steht in Ocholt bevor: Seit zehn Jahren findet der große Weihnachtsmarkt bei der dortigen Schule statt. Standort und Programm haben sich bewährt, das zeigt die Vielzahl der Besucher. Um die Organisation und den reibungslosen Ablauf kümmert sich das Weihnachtsmarkt-Team des Ortsbürgervereins.

Programm ab 11 Uhr

An diesem dritten Adventssonntag, 15. Dezember, wird der Platz an der Schulstraße 3 erneut weihnachtlich dekoriert sein. Ausnahmsweise öffnet die Budenstadt bereits um 11 Uhr. Bis 19 Uhr können die Besucher an den Buden auf dem Schulplatz verweilen oder an den Verkaufsständen in den Schulräumen stöbern. Das Archiv hat geöffnet.

Luftballonfiguren

Viel bietet das Programm auch für die Kleinen: Luftballonfiguren werden geformt, ein Karussell steht zum Einsteigen bereit, und eine Wurfbude gibt es ebenfalls. Der Weihnachtsmann verschenkt Stutenkerl-Tüten.

Im Schuljugendheim öffnet eine Cafeteria. Dort werden Tee, Kaffee sowie Kuchen und Torten serviert.

Auch für ein Rahmenprogramm ist gesorgt. Musikalisch unterhalten die Kindergartenkinder, Feierabendmusikanten und der Spielmannszug. Zu den Höhepunkten gehört die beeindruckende Feuershow.

Westerloy bietet den Besuchern rund um den malerischen Mühlenhof ebenfalls vorweihnachtliche Atmosphäre. Von 11 bis 17 Uhr wird den Gästen ein vielseitiges Rahmenprogramm geboten. 25 Hobbykünstler werden selbst gefertigte Waren präsentieren. Die Angebotspalette reicht von Floristik, Handarbeiten und Holzlaternen bis hin zu Marmeladen.

Räucherfisch und Stuten

Zu haben sind auch frisch geräucherte Fische. An den Essensständen gibt es viele weitere Angebote. Auch die Backgruppe ist vor Ort und bietet u.a. Stuten an.