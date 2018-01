Ofenerfeld Die schwedische Kinder- und Jugendbuchautorin Astrid Lindgren wird 2018 im Heinrich-Kunst-Haus in Ofenerfeld ein ganz besonderes Glanzlicht im Jahresprogramm setzen. Am 14. November 2017 wäre die Schöpferin von Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga, Ronja Räubertochter oder Kalle Blomquist 110 Jahre alt geworden – und der Verein Begegnungsstätte Heinrich Kunst wird dies zum Anlass nehmen, ihr Leben und Werk besonders zu würdigen. Dies wird vom 27. Mai bis zum 2. Juni in der Ausstellung „Die Lebenswelt der Astrid Lindgren“ gipfeln.

• Die Ausstellung

Der Oldenburger Matthias Blum ist ein großer AstridLindgren-Fan. Er hat die Kinder- und Jugendbuchautorin sogar einmal selbst getroffen. Er sammelt alles, was er über sie finden kann. 1997 zeigte er seine Schätze erstmals in einer Ausstellung in Oldenburg – und die wird nun vom 28. Mai bis zum 2. Juni jeweils von 10 bis 17 Uhr eben auch im Heinrich-Kunst-Haus gezeigt. Eröffnet wird sie bereits am 27. Mai um 11.15 Uhr. „Das wird eine tolle Sache“, sagt Richard Eckhoff, Vorsitzender des Vereins Begegnungsstätte Heinrich Kunst.

• Der Vortrag

Wer aber hat gewusst, dass die Kinder- und Jugendbuchautorin sich Ende der vierziger Jahre über den Rassismus der Südstaaten in den USA empörte und dass sie maßgeblichen Anteil am Sturz einer schwedischen Regierung hatte? Oder dass aufgrund ihres Engagements 1979 das elterliche Züchtigungsverbot für Kinder in Schweden eingeführt wurde? Oder dass sie sich für ein Tierschutzgesetz einsetzte, das 1988 als „Lex Lindgren“ in Schweden eingeführt wurde? „Astrid Lindgren hat ihre weltweite Beliebtheit eingesetzt, um sich in gesellschaftspolitische und soziale Fragen und Probleme einzumischen – um die Welt ein bisschen zum Besseren zu verändern“, sagt Vereinsmitglied Theo Gerdes. Gemeinsam mit Maren Groth-Ische wird er auch diese Aspekte ihres Lebens am Donnerstag, 15. Februar, ab 19.30 Uhr beleuchten.

• Für die Kinder

Für Kinder wird es 2018 gleich drei Termine geben, an denen aus den Kinderbüchern Lindgrens vorgelesen wird: jeweils am Freitag, 16. Februar, 9. März und 6. April (alle 17 Uhr).

• Und sonst?

Krimilesungen, der „Faust“ als Puppentheater, Konzerte und Plattdeutsches Theater – das Programm 2018 ist wieder breit gefächert. „Rechnen wir alle Treffen auch von Vereinen und Verbänden in unserem Haus hinzu, dann kommen wir auf gut 290 Termine im Jahr“, zeigt Richard Eckhoff nicht ohne Stolz auf, dass das Heinrich-Kunst-Haus eine echte Begegnungsstätte ist.

• Die Konzerte

„E&B Haircut“ – das sind Andreas „Bahli“ Bahlmann und Ecki Harjes – und die haben sich seit mehr als 25 Jahren dem Blues verschrieben. Am Donnerstag, 25. Januar, sind sie ab 19.30 Uhr wieder zu Gast in Ofenerfeld – und haben auch ihre neue CD im Gepäck.

In einen irischen Pub wollen Thomas Kämpfer und Marcus Teerling das Heini-Kunst-Haus am Donnerstag, 5. April, ab 19.30 Uhr verwandeln. Sie sind „Tullamore Two“ und spielen feinste irische Balladen und stimmungsvolle schottische „Sauflieder“, gemixt mit plattdeutschen Döntjes und Liedern von „Torfrock“.

• Krimi-Stunde

Seinen vierten Oldenburg-Krimi hat Axel Berger jüngst veröffentlicht. Und aus dem will er am Donnerstag, 1. Februar, ab 19.30 Uhr in Ofenerfeld vorlesen. Er heißt „Der Todesbote“. Seine Bücher können dabei erworben werden – und werden auch signiert.

Vier Autorinnen des „Schrieverkrings“ haben an einem plattdeutschen Krimi gearbeitet. Jutta Engbers, Rita Gnep, Hanna Harders und Annegret Neunaber haben dabei nacheinander das Werk der jeweiligen Vorgängerin fortgesetzt. Herausgekommen ist der Krimi „Düsterwater“ – und aus dem lesen die Autorinnen am Donnerstag, 24. April, ab 19.30 Uhr in Ofenerfeld.

• Was für ein theater

Den „Faust“ gab es schon vor Goethe, gespielt von wandernden Puppenbühnen seit dem 16. Jahrhundert – als Legende vom Schwarzkünstler Johannes Faust. Die Puppenbühne „Heyderhoffmann“ präsentiert am Donnerstag, 22. März, ab 19.30 Uhr „Leben und Höllenfahrt des Doktor Faust“.

Das „Platt’n Studio 18+“ ist bekanntlich das Nachwuchstheater der August-Hinrichs-Bühne. Sechsmal wird es vom 22. Juni bis 1. Juli sein neues Stück in Ofenerfeld präsentieren. Titel: noch geheim.

• Es „östert“

„Künstlerisches vor Ostern“ gibt es auch 2018. Am Sonntag, 11. März, präsentieren Künstler und Kunsthandwerker von 11 bis 17 Uhr alles von filigran gestalteten Ostereiern über Töpfer- und Klöppelarbeiten sowie Spielzeug aus Holz bis hin zu fantasievollen Osterkarten. Dabei können die Besucher den Ausstellenden auch bei der Arbeit zuschauen. Und Kaffee, Tee und Kuchen gibt’s obendrein.

• Nicht ohne „heini“

Er ist Namensgeber des Heinrich-Kunst-Hauses: der 1993 verstorbene Volksschauspieler Heinrich Kunst. Hinterlassen hat er auch mehrere Kartons voller „Papierkraam“. Der wurde mittlerweile geordnet. Und da in diesem Jahr „Heinis“ 25. Todestag ist, sollen am Donnerstag, 25. März, ab 19.30 Uhr einige Texte daraus vorgelesen werden. Günter Mües, Theo Gerdes und andere tragen Sketche der „Kortjans“, Radio-Hörspiele, kurze Geschichten und szenische Dialoge vor, mit denen Heinrich Kunst einst zu einem beliebten und unnachahmlichen Volksschauspieler, Radio-Sprecher und Unterhalter wurde. „Leedermaker“ Tammo Poppinga steuert wieder plattdeutsche Lieder bei.

