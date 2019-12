Ofenerfeld Plattdeutsches Theater, regionale Köstlichkeiten und Pflanzenmärkte: Die Besucher des Heinrich-Kunst-Hauses in Ofenerfeld dürfen sich im Jahr 2020 auf ein breites Programm freuen. Es reicht von plattdeutschen Lesungen über Blues-Konzerte und Kunstausstellungen bis hin zu Bücherbörsen und Feierlichkeiten.

„Wir sind mit dem Programm zufrieden und haben einiges auf die Beine gestellt“, berichtet der 63-jährige Richard Eckhoff, der 1. Vorsitzender vom Verein Begegnungsstätte Heinrich Kunst ist.

• Musik

„Ein musikalisches Highlight ist das Konzert des plattdeutschen Poeten Helmut Debus“, sagt der 64-jährige Theo Gerdes, der für die Programmgestaltung zuständig ist. Dieses Konzert findet am 18. März statt.

Des Weiteren gibt es folgende Veranstaltungen: Blues-Konzert mit Ecki & Bahli Haircut (23. Januar), schottische und irische Musik mit Tullamore Two (14. April), das Konzert mit Andrae & Band (12. Mai), schottische Folklore von Bob Ferguson ( 8. September) sowie das Schnulzen-Sextett (18. November) und das Konzert inklusive Lesung zum Nikolaus mit dem Sieglinde Heilig Ensemble (3. Dezember).

• Plattdeutsch

„Die Bedeutung des plattdeutschen Theaters ist für uns sehr wichtig. Es gehört nach wie vor ins Heinrich-Kunst-Haus“, meint Richard Eckhoff. Ein Höhepunkt für Nachwuchsdarsteller ist hierbei die Aufführung der August-Hinrichs-Bühne vom Oldenburger Staatstheater (20./21. Juni). „Für viele Nachwuchsdarsteller ist das Heinrich-Kunst-Haus die erste Bühne“, berichtet der 1.Vorsitzende.

Außerdem finden folgende plattdeutsche Veranstaltungen statt: die öffentliche Lesung mit Autorinnen des Schrieverkrings (6. März/16. Oktober), Hör maln beeten to von Gerd Lüpke (23. April), Plattn Studio 18+ (26. Juni), Vorstellung des neuen Spielplans der August-Hinrichs-Bühne (1. Oktober), „Plattdüütsch mit Kinner van de Grundschool Metjendörp (20. November) und das Vorstellen „De plattdüütsch Klenner up dat Jahr 2021“ (26. November).

• Kunst und Essen

Ein weiteres Themenfeld sind die beiden Abschnitte Künstlerisches und Kulinarisches. Den Auftakt bildet das Grünkohl-Essen am 27. Februar. So geht es weiter: Ausstellung „Künstlerisches vor Ostern“ (22. März), Große Mai-Feier (1. Mai), Sommerfest (29. August), Regionale Köstlichkeiten (24. September), Kunstausstellung Malerei und Fotografie (24./25. Oktober), Bückel braaden & eeten (29. Oktober) und Awo-Basar am 1. November.

• Sonstiges

Abgerundet wird das Programm für 2020 durch folgendes: ein Spieleabend (28. Mai), heimatkundliche Bücherbörse (18./19. April und 10./11. Oktober), Pflanzenmarkt (19. April/11. Oktober), Filmvortrag mit Manfred Schrodke über neue Rad-Tour (5. November), Weihnachtsgeschichten für Kinder (18. Dezember) und der Heiligabend im Heinrich-Kunst-Haus für Alleinstehende (24. Dezember).

• Organisation

Organisiert werden die Veranstaltungen vom Verein Heinrich-Kunst-Begegnungsstätte. Zehn Mitglieder zählen zum erweiterten Vorstand. Jede Trägerschaft (Ortsbürgerverein Metjendorf-Heidkamp-Ofenerfeld, Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Metjendorf, Pfeifenklub Einigkeit Ofenerfeld und August-Hinrichs-Bühne am Oldenburgischen Staatstheater) stellt hierbei Personen ab.

Des Weiteren finden in der Begegnungsstätte auch standesamtliche Trauungen statt. Auch möglich sind Gruppen-Treffen in dem Haus. „Wir sind für neue Ideen jederzeit offen“, erzählt Richard Eckhoff.

Mehr Infos: www.heinrich-kunst-haus.de