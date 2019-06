Petersfehn /Bad Zwischenahn Ein Grillnachmittag im Garten macht auf einmal wenig Spaß, wenn direkt neben dem Grill eine Ratte sitzt, die offensichtlich gerne etwas von dem Festmahl abhaben möchte. Genau diese und ähnliche Erfahrungen haben in den vergangenen Monaten mehrere Familien in Petersfehn gemacht. Relativ unbeeindruckt von menschlichen Nachbarn haben sich die Nager in einem Wohngebiet an der Mittellinie ausgebreitet. Mehrere Familien berichteten der NWZ vom bisher erfolglosen Kampf gegen die Schädlinge.

Dabei sind sie in der Gemeinde Bad Zwischenahn nicht nur auf sich gestellt. Die Gemeinde hat die Bekämpfung der als Schädlinge und Krankheitsüberträger eingestuften Nager an die Firma Nehlsen aus dem Wangerland vergeben – auch vor dem Hintergrund, dass ein Kurort als rattenfrei gelten muss. Die Firma wird aber nicht nur im Kurort selbst, sondern auch in den umliegenden Bauerschaften gerufen, wenn die Gemeindeverwaltung über einen Rattenbefall informiert wird.

Köder verschmäht

Auch in Petersfehn wurden zahlreiche Köderboxen mit Gift eingesetzt – um die allerdings machten die Ratten einen ziemlich großen Bogen, berichten mehrere Bewohner – keiner von ihnen möchte seinen Namen im Zusammenhang mit Ratten in der Zeitung lesen.

Tatsächlich lasse sich das Problem nicht schnell und einfach und auch nicht für immer lösen, sagt Timo Tapken, Leiter des Bürger- und Ordnungsamts der Gemeinde, und stellt klar: Die Gemeinde leiste zwar Unterstützung und lasse sich die Rattenbekämpfung mit 70 000 Euro im Jahr auch einiges kosten. Grundsätzlich seien Hausbewohner und Mieter aber zunächst selbst verantwortlich und könnten auch viel tun. Ratten hielten sich bevorzugt dort auf, wo sie Nahrung finden. Und die finden sie zum Beispiel in gelben Säcken und auf Komposthaufen. Aber auch über die Aufrufe zur ganzjährigen Fütterung von Gartenvögeln freuen sich die Ratten – zumindest, wenn auf dem Boden gefüttert wird oder wenn Vogelfutterstationen vom Boden aus erreichbar sind.

So lange die Tiere andere Nahrung fänden, würden die Köder tatsächlich oft verschmäht, so die Erfahrung von Jasmin Karger, Sachbearbeiterin im Bürger- und Ordnungsamt. Und dabei reiche es schon, wenn in der näheren Umgebung Futterquellen zu finden seien. Und Tapken erklärt die besonderen Herausforderungen für die Schädlingsbekämpfer bei der Auswahl des richtigen Rattengifts: „Es mus nicht nur sicher sein, dass keine anderen Tiere an die Köder kommen. Auch Sekundärvergiftungen müssen ausgeschlossen sein. Wenn also eine Katze oder ein Hund mit einer Ratte spielt oder sie frisst, nachdem diese das Gift aufgenommen hat, darf dieses Tier nicht vergiftet werden.“

Wie behende Ratten sein können, zeigte sich am Beispiel einer jungen Petersfehner Familie. Die hatte ihre gelben Säcke dicht komprimiert in einem Maurerkübel gelagert – in der Annahme, dass Ratten dort nicht hereinkommen. Doch genau in diesem Kübel, unter den Säcken, hatte schließlich eine Ratte ihr Nest gebaut. Andere Familien fanden Nester in Schuppen und Carports. Sogar vor Gartenstuhlauflagen machten die Nager auf der Suche nach Futter und Wärme nicht Halt.

Futterquelle beseitigen

Zeitgleich mit der professionellen Bekämpfung komme es darauf an, möglichst alle Futterquellen zu beseitigen, sagt Tapken. Gelbe Säcke sollten deshalb möglichst in einem geschlossenen Behälter gelagert werden. So macht es künftig auch die junge Familie aus Petersfehn – sie hat sich eine zusätzliche Mülltonne angeschafft, in der jetzt die gelben Säcke landen – bis sie an die Straße gestellt werden müssen. Zumindest das Problem der gelben Säcke ließe sich recht einfach lösen – mit einer Umstellung auf gelbe Tonnen, wie sie auch in der Stadt Oldenburg auf Wunsch eingesetzt werden können. Im Landkreis Ammerland sind bisher aber mehrere Anläufe für eine Umstellung gescheitert.

Grundsätzlich sei die seit 2017 zuständige Firma Nehlsen sehr erfolgreich, so Tapken – ein Rattenproblem lasse sich aber leider nicht innerhalb weniger Tage lösen. Für die betroffenen Familien aus Petersfehn wird es kaum ein Trost sein, aber ihre Wohngegend ist keine Ausnahme. Rattenbefall gebe es verteilt über alle Bauerschaften, so Jasmin Karger. Besonders in der Nähe von Wasserzügen fühlten sich die Tiere wohl.

• Wer einen Rattenbefall melden will, erreicht das Bürger und Ordnungsamt unter Telefon 0 44 03/604 321 bzw. -322 oder unter buergeramt@bad-zwischenahn.de