Orchester: Brass Sax öffnet 24 Türchen

Petersfehn Auch das Orchester Brass-Sax hatte in diesem Jahr mit den Corona-Auflagen zu kämpfen. So fielen das traditionelle Herbstkonzert in Petersfehn und auch das Adventskonzert in Oldenburg aus. Ebenso mussten und müssen die Probenarbeiten ausgesetzt werden.

Viele Fans des Orchesters haben insbesondere den Ausfall des Herbstkonzerts sehr bedauert. Aus diesem Grund hat sich das Orchester etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ab Dienstag, 1.Dezember wird ein Online Adventskalender auf der Internetseite des Orchesters freigeschaltet. Jeden Tag gibt es ein kleines Video von Konzerten oder Probenarbeiten aber auch z. B. Fotocollagen. Alles unterlegt mit Musikaufnahmen von Brass-Sax. Im kommenden Jahr besteht das Orchester 25 Jahre und hofft, dass dann ein Jubiläumskonzert möglich ist.

