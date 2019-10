Petersfehn Zwischen Petersfehn I und II haben sie bereits für Erleuchtung gesorgt, jetzt ist die Brüderstraße, die Verbindung von Petersfehn nach Friedrichsfehn, an der Reihe. Seit Montagmorgen installiert der Verein entlang der Straße insgesamt 15 Masten für neue Straßenlaternen.

Sechs Meter hoch sind die Masten, an denen später die modernen LED-Leuchtenköpfe befestigt werden. „Nur für den Mast bei der Querungshilfe kurz vor dem Netto-Markt haben wir uns für einen acht Meter hohen Mast entschieden, um auch die Verkehrsinsel mit beleuchten zu können“, erklärt Bernd Janßen, Gründer und Vorsitzender des Vereins.

60 Zentimeter tief und sechs Zentimeter entfernt vom Radweg wird entlang der 800 Meter langen Strecke ein Schacht gebaggert, in dem das Stromkabel verlegt wird.

Dabei müssen die Männer durchaus aufpassen, denn entlang der Kreisstraße 139 liegen schon zahlreiche Leitungen, unter anderem auch Glasfaserkabel, die besser nicht durchtrennt werden, wie Janßen erläutert.

Viel Unterstützung

Hilfe gibt es, wie schon bei den vorhergehenden Projekten, von der Bad Zwischenahner Firma Sila, die sich für den Verein um viele Formalitäten kümmert, Material bestellt und auch immer Mitarbeiter abstellt, die die Ehrenamtlichen unterstützen. „Auch viele andere Unternehmen unterstützen uns, zum Beispiel indem sie Minibagger zur Verfügung stellen“, so Janßen. Für die Beleuchtung der Verbindung von Petersfehn und Friedrichsfehn begeistern sich auch Bewohner des Nachbarortes – und deshalb haben an den vergangenen Tagen auch Mitglieder des Ortsvereins Friedrichsfehn mit angepackt und Maschinen zur Verfügung gestellt.

Ohne Geld geht es nicht

So viel der Verein Bürgerleuchten auch in Eigenleistung und mit Unterstützung von örtlichen Betrieben erledigt, ohne Geld geht es nicht.

Insgesamt 27 2000 Euro muss der Verein aufwenden, um das aktuelle Projekt zu finanzieren. Einen großen Teil hat der Verein bereits vorab aufgebracht. Am Dienstag überreichten Helmut Hülsmann und Claus Ribken vom Vorstand der Erwin-Roeske-Stiftung zudem einen symbolischen Scheck über 2200 Euro. Zudem sponsore der Hersteller Trilux zehn der 15 Leuchtenköpfe, so Janßen. Eine kleine Finanzierungslücke bleibt aber noch und außerdem hat Bernd Janßen durchaus noch Ideen für weitere Stellen von Petersfehn, die eine Straßenbeleuchtung brauchen könnten. Spenden an den Verein sind also weiterhin gerne gesehen.

Einen Termin, zu dem die Leuchten erstmals die Verbindung von Petersfehn und Friedrichsfehn erhellen werden, gibt es derzeit noch nicht

Die Leuchtenköpfe, so Janßen, sind bestellt, aber noch nicht geliefert. „Die Köpfe dann mit einem Steiger auf den Masten zu installieren, dauert nicht länger als zwei Stunden für alle 15 Masten“, so Janßen. Etwas mehr Zeit werde benötigt, um die Verkabelung abzuschließen.