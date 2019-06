Petersfeld Über Jagd und Naturschutz können sich Interessierte an diesem Samstag, 29. Juni, und am Sonntag, 30. Juni, bei der „Ja Na“ im Rhodopark Hobbie, Alpenrosenstraße 7, in Petersfeld informieren. Organisiert wird die zweitägige Veranstaltung von der Jägerschaft Ammerland und den Parkbetreibern.

Staatssekretär eröffnet

Schirmherrin ist Barbara Otte-Kinast, Ministerin im Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Eröffnung wird Staatssekretär Rainer Beckedorf am Samstag um 10 Uhr vornehmen.

Unter den rund 100 Ausstellern auf der Bummelmeile werden Imker sein, die ihre Arbeit vorstellen und gemeinsam mit der Jägerschaft und dem Landvolk über das Anlegen von Blühstreifen und weitere Maßnahmen zum Insektenschutz informieren. Das Umweltbildungsamt hat Wissenswertes über Wölfe zusammengestellt, und an verschiedenen Ständen können Nistkästen und Insektenhotels erworben werden. Es gibt einen Bogenstand des Schützenvereins Halsbek, ein Schießkino und Flohmarktstände. Hunderassen und Meutehunde werden vorgestellt. Auch Deko für Haus und Garten ist an den Ständen zu haben.

Es spielen die „Jagdhornissen“ und die Parforcehorngruppe „Da Capo“ am Samstag ab 11.30 Uhr. Um 15 Uhr führt die Jagdhornbläsergruppe Ammerland verschiedene Jagdsignale vor.

Naturrallye

Wer mag, kann sein Wissen rund um die Natur in einer Naturrallye testen. Darüber hinaus entführt Annes Bühne um 14 Uhr in die Welt der Märchen. Auch Ponyreiten ist im Angebot. Am Samstag um 15.30 Uhr startet eine Modenschau im Landhausstil.

Zudem lockt ein kulinarisches Angebot. Darüber hinaus wird am Samstagabend auf Anmeldung ein Grillbuffet in der Orangerie angeboten. Dazu spielt die Band „Fairy Dust“ Irish-Folk. Die Veranstaltung dauert bis Mitternacht.

Das Programm am Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem evangelischen Gottesdienst. Die Naturkunderallye und das Märchentheater sind auch an diesem Tag im Programmangebot, und auch die Stände der Bummelmeile warten wieder auf die Besucher.