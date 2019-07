Petersfeld Es ist eines der legendären Live-Konzerte der Musikgeschichte und eines der besten Live-Alben überhaupt: Als das amerikanische Folk-Duo Simon & Garfunkel am 19. September 1981 im New Yorker Central Park auftritt, schaffen es die beiden Musiker, mehr als 500 000 Menschen in ihren Bann zu ziehen – und das akustisch, nur mit Gitarre und Gesang.

Musik wiederbeleben

Dem Schaffen dieser beiden Musiker, die Welthits wie „The Boxer“, „Mrs Robinson“ oder „Bridge over troubled Water“ geschaffen haben, hat sich auch die „Simon & Garfunkel Revival Band“ aus Erfurt verschrieben. Mit ihrem Programm unter dem Titel „Feelin’ Groovy“ kommt die Band nach Westerstede. Der Ruf, der den beiden Musikern Michael Frank (als Paul Simon) und Guido Reuter (als Art Garfunkel) vorauseilt, verspricht für das Konzert am 25. August im Rhodo-Park ein Live-Spektakel mit Ohrwurm-Garantie – und das unter freiem Himmel.

Dabei war es am Anfang ihrer Duo-Karriere überhaupt nicht das Ziel, ausschließlich Songs von Simon & Garfunkel zu spielen. Guido Reuter, studierter Musiker, und Michael Frank, Autodidakt, hatten aber schon immer viele Stücke des berühmten Folk-Duos im Repertoire. „Dann nennt euch doch auch so, fand unser damaliges Management“, erinnert sich Michael Frank. Und weil sie weder notengetreu nachspielen noch vor ihren Vorbildern auf die Knie fallen wollten, nannten sie sich eben nicht Cover- oder Tribute Band, sondern „Simon & Garfunkel Revival Band“. „Wir wollen die Musik wiederbeleben“, erklärt Guido Reuter.

Herausforderung

Komplimente für ihre Live-Darbietungen haben die beiden schon häufig bekommen. An ein besonders schönes denkt Guido Reuter gern zurück: „Es ist eine kleine Geschichte, die ich relativ am Anfang erlebt habe. Ein alter Mann kam zu mir und sagte: ’Ihr macht die Musik total schön, aber das Schönste ist, dass ich endlich mal wieder auf dem Gras sitzen und jung sein kann.’“ Es sind Dinge wie diese, die das Verhältnis der Band zu ihrem Publikum am ehesten beschreiben können – sie schafft mit ihrer Musik und der Bühnenpräsenz eine Nähe zum Auditorium.

Das Konzert in Petersfeld wird unter freiem Himmel stattfinden. Eine besondere Herausforderung für die beiden Musiker. „Meistens sind solche Veranstaltungen sehr groß, was hohe Anforderungen an die Beschallung darstellt“, weiß Michael Frank.



„Damit das Feeling stimmt, müssen auch das Ambiente und das Drumherum stimmen.“ Grundsätzlich aber sei die Musik für alle Generationen geeignet, „weil es einfach fantastische Musik ist“, wie Guido Reuter findet. „Im Publikum gibt es natürlich ein gewisses Alter, also diejenigen, die es noch live miterlebt haben, aber auch immer wieder junge Generationen oder Eltern, die mit ihren Kindern zu unseren Konzerten kommen.“

Und worauf darf sich das Publikum am 25. August im Rhododendronpark nun freuen? „Es ist ja ganz logisch, dass sich die Leute die Hits der Band wünschen“, sagt Guido Reuter, „und ich glaube, dass sie immer erfreut sind, trotzdem auch eine eigene Interpretation in diesen Songs erkennen“. Viele aber erwarteten auch einfach einen schönen Abend, um sich wieder jung zu fühlen. „Das kommt sehr oft als Argument.“

Musikalische Reise

Aber es gibt nicht einfach nur ein Potpourri aus alten Stücken von Simon & Garfunkel. „Man kann auch die musikalische Reise von Paul Simon erwarten“, verspricht Michael Frank. „Wir kommen von Simon & Garfunkel, gehen über zu Paul Simon und den 80er Jahren, ’Graceland’, ’Rhythm of the Saint’, und wieder zurück zu Simon & Garfunkel. Es ist also schon ein kompositorischer und lyrischer Bogen drin.“

Und haben die Musiker einen persönlichen Lieblingssong? „Also ich kann keinen nennen“, gesteht Michael Frank, „das würde den anderen Songs nicht gerecht werden“. Guido Reuter schließt sich dem an. Ihnen ist es einfach wichtig, all diese wundervollen Melodien am Leben zu erhalten und sie live vor Publikum zu spielen.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Tickets und Informationen unter: www.paulis.de. Die Karten kosten ab 29 Euro.