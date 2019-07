Petersfeld Eigentlich ist die Saison im Rhododendronpark Hobbie in Petersfeld schon vorbei, denn die prachtvollen alten Sorten haben ihre Blütezeit längst beendet. Aber trotzdem steht das Eingangstor weit offen – bei freiem Eintritt. „Jeder darf den Park genießen. Viele Spaziergänger sind hier unterwegs, aber auch Jogger und Walker“, sagt Birgit Hobbie. Auch Hunde dürfen mitgebracht werden, allerdings an der Leine. „Einige Besucher picknicken am Teich. Auch Brautpaare kommen, um Fotos zu machen“, weiß die Betreiberin.

Auch sie selbst schätzt die Atmosphäre des Parks und durchstreift in ihrer Freizeit gerne die Anlage mit dem alten Baumbestand und den riesigen Rhododendren. Zu jeder Jahreszeit sei das ein Erlebnis, findet sie.

Aber für Birgit Hobbie ist der Park auch Arbeitsplatz und das nicht nur während der Rhodo-Hochblüte. Seit einem Jahr wird die neue Orangerie von vielen Gruppen gebucht, um hier Taufe, Geburtstag oder Hochzeit zu feiern. Auch eine Trauerandacht fand schon statt. „Von der Planung bis zur Durchführung ist alles in einer Hand. Jede Feier ist anders, weil jeder Gast andere Wünsche hat. Das macht Spaß und wir sind ein tolles Team“, erklärt Birgit Hobbie, die oft auch selbst am Herd steht, um die Gruppen zu bekochen. Auf vier Festangestellte und weitere Aushilfskräfte könne sie sich verlassen.

Gut an kämen auch die vielen Veranstaltungen im Jahreslauf, wie beispielsweise Konzerte oder Winterleuchten. „Ich habe mir immer gewünscht, dass der Park auch außerhalb der Blütezeit belebt ist, und das hat geklappt.“

Der Tag beginnt für die 49-Jährige häufig schon um 5 Uhr morgens. Dann startet sie mit einigen Fitnessübungen durch. Zeit nimmt sie sich aber auch immer für die beiden acht- und zwölfjährigen Kinder. „Und die Sonntage sind Familientage“, erklärt sie mit Nachdruck.

Für Birgit Hobbie hat sich mit dem Park, den sie gemeinsam mit Ehemann Volker führt, ein Lebenstraum erfüllt. „Ich bin ein Draußenkind“, erklärt sie lachend. Und so könne sie Hobby und Beruf verbinden.

Meine Lieblingstasse:

Eigentlich kann ich mich gar nicht entscheiden, denn ich habe ganz viele Lieblingstassen. Ich bin der absolute Teetrinker und mag auch viele Kräutertees. Für jede Sorte nehme ich eine andere Tasse, weil sie daraus am besten schmeckt. Auf einer steht der Sinnspruch „Jeder Tag ist der schönste, wenn wir ihn dazu machen“. Das ist doch ganz passend.

Mein Lieblingsplatz:

Ich bin am liebsten in unserem Park mit dem alten Baumbestand und den besonderen Rhododendronarten unterwegs. In der Natur kann ich richtig entspannen. Am Teich kann ich mich hinsetzen und die Seele baumeln lassen. Hier kann ich zur Ruhe kommen und Kraft tanken. Der Park ist für mich ein Erholungsfaktor für Körper, Geist und Seele.

Dafür stehe ich nachts auf:

Wenn meine beiden Kinder etwas brauchen oder jemand anderes Hilfe benötigt. Jetzt im Sommer stehe ich manchmal auch auf, um Mücken zu jagen. Für mich fängt der Tag ohnehin früh an. Ich wache häufig um 5 Uhr morgens auf und mache dann erst einmal einige Fitness-Übungen auf der Matte. Das halte ich schon länger konsequent durch, und so kann ich voller Energie in den Tag starten.

Das macht mir Freude:

Wenn ich Zeit mit meinen beiden Kindern verbringe und wir gemeinsam an der frischen Luft aktiv sind, beispielsweise beim Inlineskaten oder Radfahren. Freude machen mir auch die Spaziergänge mit unserem Hund Chuck. Der Rhododendron-Park ist für mich eine Oase, in der ich auftanken kann. Ich liebe es generell, draußen zu sein. Außerdem lese ich leidenschaftlich gerne Romane und treibe Sport.

Das macht mir Sorgen:

Plastikmüll und ganz generell der Umgang mit Ressourcen. Ich mag diese Wegwerfmentalität nicht. Reparieren und wiederverwenden halte ich für sinnvoller als etwas wegzuwerfen und neue Billigprodukte zu kaufen. Es gibt zu wenig Wertschätzung den Waren gegenüber, aber auch den Arbeitskräften. Ich kaufe daher sehr bewusst regionale Produkte ein und meide möglichst Plastikverpackungen.

Das mag ich an der NWZ:

An der Nordwest-Zeitung schätze ich vor allem die lokalen Berichte. Hier informiere ich mich über Nachrichten und Veranstaltungen in der Region. Ich bin unternehmungslustig und möchte wissen, was beispielsweise am Wochenende los ist. Deshalb sehe ich gezielt nach, welche Veranstaltungen es gibt und ob sie mich interessieren. Auch Gartenthemen mag ich gerne und schätze besonders die NWZ-„Gartenwochen“.