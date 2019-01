Rastede Das Damastweben auf einem Webstuhl mag eine alte Handwerkskunst sein, heute wird dabei aber auch mal moderne Unterstützung hinzugezogen. Wie sich ein normales von einem mit Computerunterstützung gewebten Bild unterscheidet, ist in der neuen Ausstellung im Palais Rastede zu sehen.

Webmeisterin Beate Stürmer stellt die beiden Varianten anhand des Fotos „Eis auf dem Teich“ dar. „Computergesteuert – das hört sich gar nicht mehr nach Handweben an“, sagte die Frau aus Aurich jetzt bei der Eröffnung der Ausstellung „Spiel mit Licht und Schatten – Moderne, handgewobene Damaste der Damastwebergilde“.

Die hauptsächliche Vorarbeit geschehe bei der computergesteuerten Variante tatsächlich in unendlich vielen Stunden am Computer, erläuterte Beate Stürmer und fügte an: „Aber beim Weben merkt man sehr schnell, dass man schon Weben können muss, um mit dem Gerät umzugehen.“

Dass sie den Umgang mit dem Webstuhl beherrscht, will Beate Stürmer an mehreren Terminen demonstrieren. Am Donnerstag, 31. Januar, findet von 11 bis 16 Uhr die erste Vorführung im Palais statt. Dazu sind interessierte Zuschauer ebenso willkommen wie zu den weiteren Terminen am Sonntag, 3. Februar, Sonntag, 3. März, und Sonntag, 24. März. Der letzte Termin bildet gleichzeitig den Abschluss der Ausstellung, an der 14 Künstlerinnen beteiligt sind.

Das Palais ist die dritte Station der Wanderausstellung mit dem Thema „Licht und Schatten“. 2018 war sie in Bears bei Leeuwarden zu sehen, danach zog die Ausstellung nach Kirchberg (Schweiz). Nach der Ausstellung in Rastede werden die Werke in Estland und auf Zeeland zu sehen sein. Zuletzt wird das Ensemble der Exponate im Museum für Tuch und Technik in Neumünster zu Gast sein, bevor all die Werkstücke wieder auf heimischen Boden in die Niederlande, nach Finnland und Deutschland zurückkehren werden, sagte Dr. Christian Stürmer, der bei der Vernissage in die Arbeiten einführte. Einen Einblick in ihre Arbeit gab dabei auch die Künstlerin Coosje Suiveer.

In Rastede ist die Ausstellung mittwochs bis freitags sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt in Palais kostet vier Euro.