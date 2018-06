Auf einen Blick

Die Ausstellung „Collagen & Montagen“ mit Arbeiten der Künstlerin Anka Kröhnke wird im Palais Rastede, Feldbreite 23, an diesem Sonntag, 3. Juni, um 11.15 Uhr offiziell eröffnet. Der Kunstkritiker und Kulturjournalist Dr. Rainer Beßling aus Syke wird in die Arbeiten einführen. Den musikalischen Rahmen der Vernissage gestaltet Simon Brauer am Klavier.

Bis zum 22. Juli können die Arbeiten der Künstlerin Anka Kröhnke im Palais besichtigt werden. Geöffnet ist mittwochs bis freitags sowie sonntags jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro.

www.palais-rastede.de