Rastede Unter dem Titel „Norddeutsche Realisten“ stellen ab Sonntag, 14. Oktober, gleich fünf Künstler im Palais Rastede ihre Arbeiten aus. Küstenlandschaften, Stillleben, Porträts und Aktmalerei werden unter anderem zu sehen sein.

Die Gruppe „Norddeutsche Realisten“ besteht seit gut drei Jahrzehnten in wechselnder Besetzung, berichtet Palais-Leiterin Dr. Claudia Thoben. Die Künstler dieser losen Gemeinschaft treffen sich immer wieder zu Symposien und Ausstellungen.

Öffnungszeiten und Kinderkunstwerkstatt Die Ausstellung „Norddeutsche Realisten“ im Palais Rastede, Feldbreite 23, wird am Sonntag, 14. Oktober, um 11.15 Uhr eröffnet. Die Arbeiten von Tobias Duwe, Lars Möller, Ulf Petermann, Frank Suplie und Till Warwas werden dann bis zum 9. Dezember gezeigt. Die Einführung in die Ausstellung übernimmt Rainer B. Schossig, Kunstkritiker beim Deutschlandfunk. Timo Neumann gestaltet die Vernissage musikalisch am Klavier. Geöffnet ist das Palais Rastede mittwochs bis freitags sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro. Zur Ausstellung wird auch eine Kunstwerkstatt für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren angeboten. Sie findet am Samstag, 3. November, von 10 bis 12.30 Uhr unter dem Motto „Wir malen Stillleben“ statt. Die Leitung hat Birgit Fruhner. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0 44 02/8 15 52. www.palais-rastede.de

Fünf Künstler dieser Gruppe sind nun mit ausgewählten Arbeiten zu Gast im Palais: Tobias Duwe, Lars Möller, Ulf Petermann, Frank Suplie und Till Warwas. Was die Mitglieder der „Norddeutschen Realisten“ verbindet, sind die realistische Malweise, die Liebe zur norddeutschen Landschaft und die Begeisterung, im Freien zu malen.

„Das Zusammentreffen von Himmel, Meer und Land, das sich nach Jahres- und Tageszeit, durch Wind, Wetter und wechselndes Licht ständig verändert, stellt künstlerisch eine besondere Herausforderung und einen großen Reiz dar“, erläutert Claudia Thoben. So wird es denn in der Ausstellung auch nicht nur maritime Motive mit Eitelsonnenschein zu sehen geben. Das norddeutsche Schmuddelwetter spielt in vielen der Arbeiten ebenfalls eine Rolle.

Tobias Duwe etwa gelingt es in seinen Arbeiten, die besondere Abendstimmung am Strand, die entspannte Szenerie an einem Sommernachmittag im Park, einen Regentag oder die gedämpfte Ausstrahlung einer Winterlandschaft einzufangen. Ein beliebtes Motiv von Lars Möller ist derweil die ewige Wiederkehr der Wellen, ihr Auslaufen am Strand und ihr Brechen, das ein lebendiges Farbspiel erzeugt.

Ein Gefühl der Leichtigkeit stellt sich unterdessen beim Betrachten der Arbeiten von Ulf Petermann ein. Frank Suplie betont in seinen Arbeiten nicht die Weite, sondern rückt die Natur und Architektur ganz nah. Till Warwas arbeitet in den dunklen Monaten gerne im Atelier. Dort entstehen dann Stillleben, von denen eine große Ruhe ausgeht.