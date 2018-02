Rastede Einstimmig hat der Kultur- und Sportausschuss am Montagabend einem neuen Konzept für das Palais zugestimmt. In der öffentlichen Sitzung stellte Dr. Friedrich Scheele, Projektentwickler bei der Residenzort Rastede GmbH, vor gut 50 Zuhörern im überfüllten Ratssaal seine Ideen für eine neue Nutzung des Gebäudes vor, das die Gemeinde zum 1. Januar gekauft hatte. 3,1 Millionen Euro zahlt sie dafür insgesamt über die nächsten 20 Jahre.

Bislang wurde das Palais insbesondere vom Kunst- und Kulturkreis (KKR) und dem Theater Orlando genutzt. Nachdem die Gemeinde das Palais-Ensemble gekauft hat, soll es nun weitere Nutzungen geben. Zustand und derzeitige Nutzung des Hauses entsprechen nicht seinem Wert und seiner Lage, ein zusammenhängendes Nutzungskonzept sei nicht erkennbar, meint Scheele.

Der Projektentwickler schlug vor, künftig in Ausstellungen und Veranstaltungen Wissen über Rastede und seine Kulturgeschichte zu vermitteln. In den Räumen des Palais müsse die Geschichte des Hauses Oldenburg in Rastede sichtbar und erlebbar werden. Scheele regte an, diese in Wort und Bild zu erzählen und dabei die verschiedenen Räume des Gebäudes (Foyer, Salon, Speise-, Herren- und Gartenzimmer) einzubeziehen. Dies könnte durch Schauspieler in Spielszenen unterstützt werden. Auch eine teilweise Möblierung, um diese Eindrücke zu verstärken, sei denkbar.

Weitere Akzente könnten zwei bis vier Sonderausstellungen pro Jahr setzen, die sich in ausgewählten Räumen den Themen Residenzort, Baukultur, Gartenkunst und Bildende Kunst widmen. Die Kleinkunstveranstaltungen des KKR sollten ebenfalls weiter zum Programm gehören.

Wie Scheele ausführte, müsste das Gemeindearchiv, das sich im Nachbargebäude befindet, an verlegt werden. Im Palaisgarten soll nach den Vorstellungen Scheeles die historische Zufahrt von der Feldbreite wiederhergestellt werden. Außerdem regt er ein Veranstaltungskonzept an, das mit dem Denkmalwert des Gartens vereinbar ist. Den Garten möchte er künftig stärker einbeziehen – Skulpturen oder Kleinkunstfestivals seien denkbar. Das Thema Garten-Kunst könnte als roter Faden im Veranstaltungsbetrieb etabliert werden.