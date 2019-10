Schlosstaler-Aktion startet in Rastede

Zur Lichternacht am Freitag, 8. November, startet in Rastede wieder die beliebte Schlosstaler-Aktion des Handels- und Gewerbevereins (HGV). In jedem Geschäft, das mitmacht, erhalten Kunden für jeweils fünf Euro Einkaufswert je einen Schlosstaler.

Die Taler werden auf die ebenfalls beim HGV erhältlichen Gewinnkarten geklebt. Zehn Taler passen auf eine Karte. Versehen mit Name und Anschrift können die Karten bis zum 24. Dezember in den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden.

Mit jeder abgegebenen Karte hat der Kunde die Chance auf einen der Gewinne im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Dazu gehören Einkaufsgutscheine, die von den HGV-Geschäften zur Verfügung gestellt werden.