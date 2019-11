Rastede Ein außergewöhnliches Wasser-Licht-Spektakel mit musikalischer Untermalung erwartet die Besucher der Lichternacht in Rastede an diesem Freitag, 8. November, um 18.30 Uhr auf dem Kögel-Willms-Platz. Bei „Flames of Water“ sollen mehr als 100 Düsen für ein atemberaubendes Erlebnis sorgen, kündigen die Veranstalter von der Residenzort Rastede GmbH an. Es werden verschiedene Effekte wie Fächer und Wände aus Wasser geschaffen.

Den Auftakt der Lichternacht, bei der die Geschäfte wieder bis 22 Uhr geöffnet haben werden, bildet zuvor um 17 Uhr eine Lesung für Kinder ab vier Jahre im Palais, Feldbreite 23. Anschließend startet dort um 17.30 Uhr der Laternenumzug mit Begleitung der Youngstars der Rasteder Showband durch den Ort zum Kögel-Willms-Platz. Nach dem Umzug erhält jedes Kind zum Aufwärmen einen Kinderpunsch beim Weinhaus Duddeck und ein Laugengebäck beim Schlosscafé.

Schlosstaler Zur Lichternacht an diesem Freitag, 8. November, startet die Schlosstaler-Aktion des Handels- und Gewerbevereins (HGV). In jedem Geschäft, das mitmacht, erhalten Kunden für jeweils fünf Euro Einkaufswert je einen Schlosstaler. Die Taler können auf Gewinnkarten geklebt und bis 24. Dezember abgegeben werden. Auf eine Karte passen zehn Taler. Unter den Teilnehmern verlost der HGV Gewinne im Gesamtwert von 3000 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen.

Die Zirkusschule Seifenblase aus Oldenburg wird um 20 Uhr auf dem Denkmalsplatz mit einer spektakulären Feuershow auftreten, so die Residenzort Rastede GmbH weiter. Zuvor werden die Feuerspucker entlang der Oldenburger Straße durch den Ort ziehen.

Die Freiwillige Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rastede kommen mit ihren Einsatzwagen auf den Kögel-Willms-Platz. Kinder können hier außerdem an einer zwei Meter langen Feuerschale ihr Stockbrot backen.

In der Gemeindebücherei, Oldenburger Straße 256, gibt es ab 17 Uhr einen Flohmarkt bei Kerzenschein. Aussortierte Bibliotheksschätzchen und ausgewählte Buchspenden von Kunden werden auf einem Flohmarkt im Erdgeschoss präsentiert. Weiterhin wird eine Schnitzeljagd für Kinder und Jugendliche von 17.30 bis 21.30 Uhr angeboten.

Die Musikschule im Creativ Centrum, Oldenburger Straße 249, wird ab 19 Uhr in der Schule ein Zimmerkonzert bei Kerzenschein veranstalten.