Rastede Es ist das Veranstaltungshighlight des Jahres in Rastede: das 43. Ellernfest. Die ganze Gemeinde ist dann auf dann auf den Beinen. Einen Wermutstropfen gibt es vor ab aber schon. Als Stargast zur Schlagerparty am Samstagabend ab 19.30 Uhr war eigentlich der DSDS-Gewinner Alphonso Williams aus Wiefelstede gebucht. Er sollte zusammen mit Sängerin Anna-Maria Zimmermann und der Band Alpenstarkstrom auftreten. „Doch leider ist Alphonso Williams noch länger krank“, sagt Ellernfest-Organisator Lars Hanekamp. Fans des 57-Jährigen Sängers sind in Sorge. Musste der Entertainer in diesem Jahr schon mehrere Auftritte krankheitsbedingt absagen.

der Festumzug 10.30 Uhr am Sonntag , 8. September, Treffpunkt in der Ladestraße für die Wagenteilnehmer. Die Fußgruppen treffen sich auf dem alten Aldi-Parkplatz. 12 Uhr Abfahrt des Umzuges Umzugsstrecke: U.a. Raiffeisenstraße, Oldenburger Straße, Bahnhofstraße und dann in den Parkeingang zum Festplatz Die Fußgruppen und Vereine treffen sich auf dem Dorfplatz Für die Festwagen ist hinter der Automeile ein Platz ausgewiesen Wer noch keine Informationen zum Verein oder seines Festwagens abgegeben hat, kann diese noch bis Ende der Woche bei Carsten Pundt tun. Sicherheitsvorschriften der Polizei für den Transport von Personen auf Anhängern anlässlich von Festumzügen sind zwingend einzuhalten.

Annemarie Eilfeld

Doch zum Glück konnte für das Ellernfest noch rechtzeitig ein Ersatz organisiert werden. „Wir sind sehr froh, dass wir Annemarie Eilfeld für das Ellernfest gewinnen konnten“, sagt Lars Hanekamp. Annemarie Eilfeld, ebenfalls bekannt aus der Fernseh-Castingshow DSDS, tritt regelmäßig bei verschiedenen Volksfesten und Festivals auf.

Eröffnung am Freitag

Auf dem Festplatz laufen indes die letzten Vorbereitungen für Rastedes wichtigstes Volksfest. Unzählige Bretter wurden auf dem Festplatz für die Tanzfläche verlegt, damit die Gäste trockenen Fußes feiern können. Die Wetteraussichten für das Wochenende lassen bis jetzt noch zu wünschen übrig. Um die 18 Grad und Regen.

Offiziell eröffnet wird das Volksfest am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr durch den Bürgermeister Dieter von Essen und den ersten Vorsitzenden des Verkehrsvereins Gerhard Hass. Nach einem Laternenumzug ab dem Rathausplatz zum Festplatz steht am Abend die Party mit Energy Bremen auf dem Programm.

Am Samstagvormittag geht es um 10.30 Uhr mit der traditionellen Ellernprüfung weiter. Den ganzen Tag stehen spannende Programmpunkte wie der Auftritt der Youngstars der Showband oder dem Vereinstauziehen an. Der Tag schließt mit der großen Schlagerparty. Highlight am Sonntag ist der große Festumzug und die Präsentation mit knapp 18 Teilnehmern durch den Ort ab 12 Uhr.