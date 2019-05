Rastede Das Mittelalter hält Einzug in Rastede. Ritter, Gaukler und andere fantastische Gestalten kommen aber nicht zu Pferde oder zu Fuß, sondern mit schweren Sattelschleppern, Transportern und einer Vielzahl von Fahrzeugen. Zu beobachten ist das verstärkt seit Montag auf dem Turnierplatz im Schlosspark, wo der Aufbau für das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) begonnen hat. Von diesem Donnerstag bis Sonntag, 30. Mai bis 2. Juni, gastiert das nach Angaben der Veranstalter „mit bis zu 3000 Mitwirkenden weltgrößte reisende Mittelalterfestival“ zum mittlerweile 24. Mal im Residenzort. Und weil es sich um ein hochprofessionell organisiertes Festival handelt, werden schon wegen der zig Tonnen von Material große Fahrzeuge für den Transport benötigt. Pferde werden aber ebenfalls zum Einsatz kommen.

Öffnungszeiten Geöffnet hat das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum in Rastede zu folgenden Zeiten: Donnerstag, 30. Mai, 11 bis 24 Uhr; Freitag, 31. Mai, 13 bis 1 Uhr; Samstag, 1. Juni, 11 bis 1 Uhr; Sonntag, 2. Juni, 11 bis 19 Uhr. Besonderes Angebot: Der Donnerstag und der Sonntag sind Familientage – Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen, und Gäste von 55 bis 65 einen ermäßigten Eintritt. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse. Einen Überblick über die Preise gibt es unter www.spectaculum.de

Auf einer Veranstaltungsfläche der Größe von zehn Fußballfeldern erleben die Besucher nämlich beispielsweise die tollkühnen Recken der Fechtkampfgruppe Fictum, die ihre brachiale Kampfkunst mit Schwertern, Äxten und Morgensternen vorführen, während die Ritter von EHS-Team hoch zu Ross ihre Fertigkeiten mit Wurfspieß, Schwert und Lanze demonstrieren, kündigen die Veranstalter an.

Auf den Musikbühnen erklingt nonstop Livemusik mit Spitzenbands der Mittelalter- und Folkszene: Saltatio Mortis, Versengold, Fiddlers Green, Letzte Instanz, Knasterbart, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Rapalje, Saor Patrol, Dolmen, Ye Banished Privateers, Forgotten North, Cultus Ferox, Comes Vagantes, Weltenkrieger, MacCabe & Kanaka, Waldkauz und Harmony Glen werden dabei sein.

Für die jüngsten MPS-Gäste spielt an den beiden Familientagen (Donnerstag und Sonntag) die Band Heavysaurus. Die Musiker spielen Heavy-Metal-Musik für Kinder von fünf bis zehn Jahren Jahren und treten als Saurier und Drachen kostümiert auf.

Von Donnerstag bis Samstag erleben die Besucher auf der Kampfplatzbühne abends das atemberaubende Feuerspektakel und auf der Turnierarena die Nachtfeuershow der Ritter zu Pferde.

Beliebt sind auch der Gaukler Lupus, Zauberer Orlando von Godenhaven, Lady Virtuosa, das Stelzentheater Feuervögel, das Puppentheater Kiepenkasper, der Bettler Hässlicher Hans, „Der Tod“, der Sagamann Liam Bo Skol und das Urgestein des MPS, der Kraftjongleur Bagatelli.

Das MPS freut sich auf viele Besucher in mittelalterlichen und fantastischen Gewandungen. Denn einmal an jedem Tag werden am Kampfplatz die drei bestgewandeten Besucher vom anwesenden Publikum gekürt und von Bruder Rectus mit „Gold“ überschüttet.

Mehr als 130 Marktstände bieten ihre Waren feil und 60 Heerlager gewähren einen Einblick in die Zeit des 13. Jahrhunderts. Hier werden handwerkliche Fähigkeiten vorgestellt, es wird mittelalterlich gekocht und es werden Fertigkeiten mit Schwert und Schild demonstriert.